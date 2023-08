Volley B1/F: PPV Fasano, ecco il talento di Silvia Antonaci

Il roster della Pantaleo Podio Volley Fasano si arricchisce con l’esperienza e la qualità tecniche di Silvia Antonaci, originaria di Lecce e con un curriculum di alto profilo tecnico. Trentatré anni e 180 cm di altezza, torna a disputare un torneo pugliese dopo 7 stagioni in cui ha indossato le prestigiose maglie della pallavolo italiana

Negli ultimi anni, dal 2017 al 2021, Silvia ha vestito i colori della PSA Olympia Genova centrando ben due promozioni, dalla Serie B2 sino alla A2. Antonaci ha maturato un importante bagaglio tecnico militando in Serie A2 con l’Egea PVT Modica (2021/2022) per poi passare, nella stagione successiva, al Tenaglia Altino (B1) con cui ha conquistato la finale play off per la promozione in A2, persa contro il Narconon Melendugno.

Qualche settimana fa la chiamata del Micaela Cofano che l’ha riportata a vestire nuovamente una maglia pugliese, quella della Pantaleo Podio Volley Fasano. “Sono davvero entusiasta, è dal 2016 che non gioco nella mia Puglia. Mi ha colpito la serenità di fondo di tutto l’ambiente, oltre al fatto che è stata costruita una rosa molto competitiva. Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutta la società per la fiducia accordatami, sono sicura che faremo cose belle”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp