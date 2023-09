Volley B1/F: PPV Fasano, ds Cofano ‘La squadra è competitiva’

Dopo la chiusura del mercato estivo che ha visto il roster gialloblu rinnovarsi per 10/13, la Pantaleo Podio Volley Fasano prosegue intensamente la preparazione atletica in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie B1 agli ordini di coach Paolo Totero.

Allenamenti quotidiani e prime uscite amichevoli della stagione che saggeranno la reale forza di un roster rinnovato quasi totalmente. Alle riconfermate protagoniste della scorsa stagione, Chiara Vinciguerra (centrale), Adelaide Soleti (attaccante) e Sofia Negro (palleggiatrice), il ds Micaela Cofano ha portato alla corte di coach Totero ben dieci nuovi acquisti.

Sono arrivate Cristina Morabito (palleggiatrice), Michela Pisano e Micaela Mollica (libero), Sara Gotti e Giulia Fatticioni (opposto), Silvia Antonaci e Noemi Marsengo (centrale), Valentina Barbolini, Vivien Di Diego e Felicia Rizzo (attaccanti). Un roster di alto profilo tecnico quello allestito dalla società gialloblu del presidente Renzo Abete con il chiaro intento di ben figurare nel prossimo campionato di B1 che avrà inizio il prossimo 7 ottobre tra le mura amiche del Salvemini di Fasano contro il Teramo.

“Abbiamo allestito una rosa molto competitiva con la presenza in squadra di giocatrici esperte e giovanissime promesse della pallavolo – afferma il ds Micaela Cofano –. Un giusto mix che ci permetterà di crescere ulteriormente in questa categoria molto importante con un sguardo al futuro. L’obiettivo è essenzialmente quello di ben figurare in un campionato formato da rostermolto competitivi”.

Ottimo il bilancio di questa prima fase di preparazione portata avanti dallo staff a disposizione di coach Totero. Gruppo formato da professionisti del mondo dello sport come i due viceallenatori Giuseppe Catapano e Pietro Tanzarella, i preparatori atletici Clemente Errico e Vito De Leonardis, lo staff medico sportivo Studio Fisio formato da Paolo Oscuro e Davide Sabatelli, dallo studio di fisioterapia di Cinzia Del Core e dal medico di squadra Umberto Ulisse Capitanio. Gli scoutman saranno Daniele Panfili e Giorgio Cesari, quest’ultimo preposto all’analisi dei dati statistici sulle atlete gialloblu che dalla prossima settimana cominceranno a saggiare il lavoro sin ora svolto in alcune amichevoli concordate con altre società sportive.

“Ottimo l’avvio di questa prima fase di preparazione – afferma coach Paolo Totero –, grazie a un gruppo che ha fatto del lavoro umile e costante il proprio credo. Sono davvero soddisfatto di quanto stiamo mettendo a punto in questi giorni e se riusciremo a rimanere su questi binari sono certo che ci toglieremo belle soddisfazioni. Si respira una bella atmosfera tra le ragazze e questo aiuta anche il nostro lavoro quotidiano. Per il momento andiamo avanti con fiducia ed impegno in attesa di esordire in questo torneo difficile ma affascinante”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp