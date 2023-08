Volley B1/F: PPV Fasano conferma la centrale Chiara Vinciguerra

Chiara Vinciguerra e la Pantaleo Il Podio Volley Fasano si rinnovano la fiducia in vista della prossima stagione in B1. Una decisione maturata dopo il brillante campionato della centrale salentina, risultata tra le protagoniste indiscusse della promozione.

Ventisei anni per 185 cm di altezza, la pallavolista nativa di Lecce è approdata a Fasano la scorsa estate portandosi dietro un bagaglio d’esperienza notevole, che ha messo al servizio di coach Paolo Totero e di tutte le sue compagne.

Carattere e personalità sono le caratteristiche principali dell’atleta salentina, tanto che nella passata stagione ha ricevuto i galloni di vicecapitano. Dopo la strepitosa vittoria del campionato di B2 con Fasano (torneo che aveva già vinto a Manfredonia nel 2016/2017), Chiara torna in B1.

“Sono molto felice per la conferma – dichiara -. Dopo un anno unico e ricco di emozioni non potevo fare altro che accettare. Ho apprezzato fin dal primo istante l’aria e l’atmosfera che si respira in questa società, che cerca sempre di creare una famiglia sostenendoti e impegnandosi giorno dopo giorno per conseguire gli obiettivi prefissati. Il prossimo sarà un campionato molto competitivo, ma la società sta costruendo un roster di tutto rispetto che sicuramente regalerà soddisfazioni ai nostri tifosi. Non posso che augurare a me e alle mie compagne un grosso in bocca al lupo, invitando i nostri tifosi a sostenerci come sempre”.

Una riconferma molto importante per la società fasanese del presidente Renzo Abete, che dà continuità al progetto partito un anno fa. “Siamo molto contenti di riavere Chiara in squadra – afferma il ds Micaela Cofano –: insieme alle altre riconfermate saprà essere un cardine su cui costruire la prossima, importate e difficile stagione”.

