Volley B1/F: PPV Fasano, con Valentina Barbolini qualità e spessore

Innesto di grande qualità per l’attacco gialloblu della Pantaleo Podio Volley Fasano con l’arrivo della schiacciatrice Valentina Barbolini.

Un acquisto messo a segno dalla società fasanese, capeggiata dal presidente Renzo Abete, che irrobustisce in maniera esponenziale il reparto delle attaccanti. Proveniente da Terni, la trentenne pallavolista alta 186 cm arriva a Fasano dopo l’esperienza in terra sarda col San Paolo Cagliari nel campionato di B1.

Importante il palmares della neo schiacciatrice gialloblu, che nel 2017/18 ha indossato la maglia della Bartoccini Perugia nel campionato di Serie A2. Nella stagione successiva è tornata in B1 con Helvia Recina Macerata vincendo il campionato. Promozione che le ha riaperto le porte della A2 con la Trentino Rosa (2019/20) con cui ha conquistato la Coppa Italia. Nelle ultime tre stagioni ha militato prima in B1 con il Volano Volley, poi in B2 con la Pallavolo Ozzano è ancora in B1 con il Cagliari.

Giocatrice dalle spiccate doti tecniche, è figlia di due eccellenze della pallavolo italiana: papà Massimo Barbolini, attuale tecnico della Savino del Bene Scandicci (A1), è fresco vincitore dell’annuale Coppa CEV, mamma Cristina Gargagli, allenatrice del settore femminile del Civita Castellana e vincitrice del campionato di serie B maschile 2022/23 con la stessa società.

Credenziali di altissimo livello captate del ds Micaela Cofano che non ha esitato a portare la schiacciatrice umbra in seno al rosterfasanese. “Sono molto contenta di aver scelto Fasano – afferma la Barbolini -. E’ stata una trattativa molto veloce, che ha messo in risalto il vero interesse della società nei miei confronti. Fiducia che cercherò di non deludere. Dopo aver giocato in diverse regioni italiane, arrivo in Puglia con la solita curiosità di conoscere luoghi e caratteristiche di una nuova terra. La squadra è neopromossa in B1, ma con l’organico allestito sono convinta potremmo toglierci belle soddisfazioni”.

