Volley B1/F: PPV Fasano chiude il mercato con Felicia Rizzo

Ultimo colpo per la Pantaleo Podio Volley Fasano di questa sessione estiva. A completare il reparto degli attaccanti arriva la schiacciatrice Felicia Rizzo: 18 anni appena compiuti per 174 cm di altezza la giovanissima atleta giunge alla corte di coach Paolo Totero a completamento di un roster che da qualche giorno muove i suoi primi passi di preparazione atletica in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie B1.

Originaria di Baronissi (Salerno), comincia nel mondo della pallavolo a Mercato San Severino (Sa). Nel 2020/21 indossa la maglia del Nola Città dei Gigli nel campionato di B2 salvo poi tornare in quel di Mercato San Severino nella stagione successiva dove, oltre a disputare il campionato di B2, conquista il titolo di campionessa regionale U18.

Nella scorsa stagione 2022/23 arriva la chiamata del Vesuvio Oplonti Volley di Torre Annunziata (Napoli) dove al temine di un bel campionato disputa i play off promozione per il salto dicategoria. Nel suo palmares innumerevoli titoli provinciali, due titoli regionali, una convocazione allo stage nazionale U16 ed una convocazione in serie A2 con P2P di Baronissi.

Una carriera ancora giovane e in forte ascesa per la giovanissima atleta che rinfoltisce il già ottimo parco di giovani promesse della pallavolo femminile già presenti del nuovo roster fasanese.

“Sono davvero contenta di avere l’opportunità di sperimentare un campionato competitivo come la B1 – afferma Felicia Rizzo –l Dopo aver passato gli ultimi anni in B2 vicino casa, con coach Vito Ferrara che mi ha guidato sin dalle giovanili, era il momento di provare la prima nuova esperienza fuori casa. Sono una persona molto ambiziosa, in ogni ambito, e per questo ho scelto Fasano che fin da subito mi è sembrato volesse puntare molto in alto. Sono certa che questa esperienza sarà fondamentale per la mia crescita come persona e come atleta. Ho voglia di imparare tanto, e qui ci sono tutti i presupposti per farlo. Non vedo l’ora di iniziare questastagione insieme alle mie nuove compagne ai coach e a tutto lo staff societario”.

