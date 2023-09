Volley B1/F: PPV Fasano, Chiara Vinciguerra il nuovo capitano

Nominato il nuovo capitano per la prossima stagione sportiva. A indossare la fascia di numero uno quindi sarà Chiara Vinciguerra, già vice capitano nella scorsa stagione. L’atleta salentina, succede quindi a Simona Corallo che nella scorsa stagione guidò le fasanesi al successo di campionato.

“Questo riconoscimento è motivo di grande responsabilità nei confronti delle mie compagne, molte delle quali alla prima esperienza in questa società – afferma il neo capitano Chiara Vinciguerra -. Dopo la stagione scorsa, condotta in maniera strepitosa, ora è il momento di confermare le nostre qualità e la nostra forza. Il roster è stato profondamente rinnovato e quindi il mio compito, unitamente a coloro che sono state riconfermate, è quello di accogliere e mettere a proprio agio le ragazze che per la prima volta giungono a Fasano alcune delle quali da molto lontano. Non sarà un compito agevole ma sono sicura che con l’aiuto di tutte, della società e del vice capitano riusciremo a fare un buon lavoro”.

A coadiuvare questo importante lavoro assegnato a Chiara Vinciguerra è stata designata Michela Pisano, che quindi rivestirà il ruolo di vicecapitano. “Non mi aspettavo questa nomina che però mi riempie di orgoglio e di responsabilità – afferma la pallavolista beneventana -. Sono arrivata da poco ma devo dire di aver trovato un grande gruppo e una buona sintonia con le mie nuove compagne. È un ruolo, quello di vice capitano, che ricopro per la prima volta nella mia carriera e che cercherò di svolgere al meglio provando a mettere la mia esperienza al servizio di tutti. Oramassima concentrazione sulle ultime settime di preparazione che ci separano dall’inizio del campionato per cercare di partire nel miglior modo possibile”. Nel caso di assenza in campo di entrambi i capitani la fascia provvisoria sarà indossata da Adelaide Soleti.

