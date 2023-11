Volley B1/F: PPV Fasano arricchisce il roster con Valentina Martillotti

La Pantaleo Podio Volley Fasano piazza un nuovo acquisto completando di fatto il proprio organico. Dopo un lungo corteggiamento, arriva in gialloblu la schiacciatrice Valentina Martillotti. Trentacinque anni per 178 cm di altezza, l’atleta di Corigliano Calabro (CS) si è unita al gruppo fasanese, allenato da coach Paolo Totero, proprio nei giorni scorsi al termine di una lunga trattativa meticolosamente condotta dal ds Micaela Cofano, che ha fortemente voluto in squadra la giocatrice cosentina.

“Siamo onorati di avere con noi una giocatrice come Valentina che arricchisce il nostro roster portando in seno tanta esperienza e tanta qualità tecnica – afferma la diesse fasanese -. La sua presenza oltre che completare definitivamente il nostro roster è una grande occasione atta a migliorare esponenzialmente il valore, già elevato, del nostro gruppoper perseguire il nostro obbiettivo stagionale”.

Curriculum di altissimo profilo per la neo giocatrice gialloblu che muove i suoi primi palleggi tra le fila del Rossano Calabro salvo poi esordire a soli 17 anni in Serie B1. Di li in poi una scalata infinita di risultati importanti che la vedono nel 2008/09 esordire in serie A2 con l’Aprilia. Nel 2014/15 il suo approdo in quel di Cerignola dove ci rimane per ben 7 stagioni portando a casa il campionato di serie B2 nella stagione targata 2016/17.

Nel 2021/22 arriva il cambio di casacca per la schiacciatrice calabrese che passa nell’AkademiaSant’Anna Messina (B1) dove al primo anno contribuisce al salto di categoria del roster siciliano tornando così a disputare il campionato di A2. Qualche giorno fa la decisione di rimettersi in gioco nel campionato di serie B1 accettando la proposta sportiva della Pantaleo Podio Fasano.

“Sono molto contenta di aver accettato questa nuova avventura sportiva – dichiara Valentina Martillotti -. Ritrovo Michela Pisano come compagna di squadra. Il progetto illustratomi dal ds Micaela Cofano è molto stimolante e credo che si possa fare molto bene. Questo gruppo, che ringrazio per avermi accolta benissimo, è molto competitivo e quindi credo che potremo dire la nostra in questo torneo formato da squadre molto attrezzate. Sono felice di essere qui e di avere come compagne di squadre alcune giocatrici che in passato ho sempre incontrato come avversarie e verso la quale ho sempre nutrito molta stima per la loro bravura. Insieme possiamo fare grandi cose”.

