Volley B1/F. Pantaleo Podio Fasano: sfida cruciale con Volleyro Roma

La Pantaleo Podio Volley Fasano torna in campo davanti al proprio pubblico per una sfida cruciale. Sabato 9 marzo alle ore 17:00, al Pala Vigna Marina di Fasano, le ragazze di coach Paolo Totero affronteranno il Volleyro Casal dei Pazzi Roma, quarta forza del campionato con 30 punti all’attivo e in piena corsa per i playoff promozione.

Precedenti e insidie della gara

Il match di andata vide una vittoria emozionante delle fasanesi al tie-break, in una gara combattuta punto su punto contro una delle formazioni più giovani e talentuose del Girone D. Il Volleyro Roma arriva a questa sfida dopo tre vittorie consecutive, tra cui quella nel derby contro Pomezia.

Le parole di coach Totero

“Sarà una partita difficile contro una squadra molto giovane e dotata di grande velocità di gioco”, ha dichiarato Paolo Totero, allenatore della Pantaleo Podio Volley Fasano. “All’andata non esprimemmo il nostro miglior gioco, ma con esperienza riuscimmo a portare a casa il risultato. Ora siamo cresciuti molto e abbiamo una conoscenza più approfondita delle nostre potenzialità. Sarà fondamentale approcciare bene la gara e limitare gli errori, perché loro non mollano mai e attaccano su ogni pallone”.

I protagonisti del match

Occhi puntati sulle stelle della formazione romana, tra cui Vanessa Hernandez, Sofia Moss e Brunella Fusco, che all’andata misero in grande difficoltà le fasanesi. Tra le padrone di casa, invece, spicca Irene Botarelli, protagonista del match d’andata con 22 punti realizzati.

La sfida sarà diretta dagli arbitri Enrico Virgillito e Andrea Natalini. Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di volley e per i tifosi fasanesi, pronti a sostenere la squadra in una gara chiave della stagione.

