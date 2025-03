Volley B1/F, Pantaleo Podio Fasano: prima sconfitta stagionale

Serata difficile per la Pantaleo Podio Volley Fasano, che incassa la prima sconfitta stagionale al Pala Vigna Marina, cedendo all’Epas Agocap PVT Modica con un netto 0-3 (19-25, 19-25, 20-25). Le siciliane, in grande crescita sotto la guida di coach Luca D’Amico, hanno saputo approfittare di una prestazione sottotono delle padrone di casa, mai realmente in partita.

Un match senza reazione

Fin dalle prime battute, le fasanesi hanno faticato a contenere il ritmo imposto dalle avversarie, che hanno chiuso il primo set senza difficoltà. Nel secondo parziale ci si aspettava una risposta, ma la squadra di Paolo Totero non è riuscita a invertire l’inerzia del match, concedendo a Modica il doppio vantaggio. Solo nel terzo set le gialloblù hanno mostrato più determinazione, ma gli errori nei momenti decisivi hanno consegnato la vittoria alle siciliane.

Le parole di coach Totero

A fine gara, Paolo Totero ha analizzato così la sconfitta: “È come se non fossimo mai scesi in campo. Ogni tentativo è stato vano, ho provato a cambiare la formazione, ma nulla ha funzionato. Forse non sono riuscito a trasmettere la giusta carica emotiva. Analizzeremo la partita per capire cosa sia successo. Questa sconfitta riguarda tutti: squadra, staff e dirigenza. Il Modica ha meritato e dobbiamo imparare che bisogna sempre essere concentrati.”

Un campionato ancora lungo

Nonostante il passo falso, il Fasano resta in vetta alla classifica con 43 punti, con un buon margine sulle inseguitrici. L’obiettivo ora è lasciarsi alle spalle la sconfitta e concentrarsi sulla prossima gara, fondamentale per il proseguo della stagione.

Un riconoscimento speciale

In serata, squadra e società, con il presidente Renzo Abete, il direttore sportivo Micaela Cofano e Amalia Menna (title sponsor Pantaleo), sono state ospiti al Teatro Sociale di Fasano per il Galà dei 40 anni del Mensile Osservatorio, ricevendo il premio come Squadra dell’Anno 2024, un riconoscimento per il grande percorso finora compiuto.

Pantaleo Podio Volley Fasano – Epas Agocap PVT Modica 0-3 (19-25, 19-25, 20-25)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano 5, Mearini 2, Albano 5, Negro 2, De Dominicis, Di Coste 1, Campana 3, Vinciguerra 5, Botarelli 11, Martilotti 12, Soleti, Vittorio. Allenatore: Totero.

Epas Agocap PVT Modica: Ferrari, Lo Iacono, Sansò, Gasparroni 8, Gitti, Ferrantello, Palazzi 8, Lucescul, Carnazzo 11, Brioli 2, Barbaro 17, Meniconi 7. Allenatore: D’Amico.

Arbitri: Lucia Grassi e Giuseppe Mancini.

Classifica

Pantaleo Podio Volley Fasano 43

Marsala Volley 35

Volleyro Casal dei Pazzi Roma 34

Star Volley Bisceglie 34

Epas AgocapPvt Modica 33

Co.Ge. Vesuvio Oplonti 31

Nimis Cons. Uv. Pomezia 29

Zero5 Castellana Grotte 23

Iannino Volley S. Teresa Riva Messina 22

Ics Volley Lucia Roma 21

Lu.Vo Barattoli Arzano 21

Pallavolo Crotone 13

Sirdeco Volley Pescara 0

