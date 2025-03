Volley B1/F, Pantaleo Podio Fasano: impresa a Marsala

La Pantaleo Podio Volley Fasano compie un’impresa straordinaria nella trasferta siciliana di Marsala, ribaltando una partita che sembrava compromessa e confermando il proprio primato nel girone D di Serie B1 femminile. Le ragazze di coach Paolo Totero, sotto 2-0, hanno reagito con grande carattere, imponendosi al tie-break e portando a casa un successo prezioso che testimonia ancora una volta la forza e la compattezza del gruppo.

Match è partito in salita per le fasanesi

Il primo set, molto combattuto, si è concluso ai vantaggi in favore delle padrone di casa (26-24), complici alcune disattenzioni delle ospiti che si sono fatte rimontare nel finale. Nel secondo parziale, Marsala ha continuato a spingere, approfittando di un momento di difficoltà delle avversarie, portandosi sul 2-0 con un 25-20 che sembrava indirizzare la gara verso le siciliane.

Rimonta perfetta, tie-break dominato

A quel punto la Pantaleo ha cambiato marcia: con una prestazione maiuscola, determinazione e tanta difesa, le ragazze pugliesi hanno rimesso la partita in equilibrio, vincendo nettamente il terzo e quarto set (18-25 e 17-25). Il tie-break è stato un monologo biancazzurro: la Pantaleo, forte di un ritrovato entusiasmo, ha dominato il parziale decisivo chiudendo sul 12-15 e portando a casa due punti pesantissimi in chiave classifica. Sugli scudi una monumentale Botarelli, autrice di 30 punti, ben supportata da Campana (17 punti), Albano (8) e capitan Martilotti (9), che hanno trascinato la squadra in una delle vittorie più belle della stagione.

Le parole della società

«È stata una vittoria incredibile — ha commentato il direttore sportivo Micaela Cofano — frutto di una reazione epica. Nonostante il doppio svantaggio, le ragazze non hanno mai smesso di credere nella rimonta. Abbiamo dimostrato grande determinazione e qualità, giocando da vera capolista. Complimenti a tutto il gruppo e a coach Totero per la gestione della gara».

Marsala Volley TP – Pantaleo Podio Volley Fasano 2-3

(26-24, 25-20, 18-25, 17-25, 12-15)

Pantaleo Podio Fasano: Maiorano, Mearini (5), Albano (8), Negro (7), De Dominicis, Di Coste, Campana (17), Vinciguerra (3), Botarelli (30), Martilotti (9), Soleti, Vittorio. All. Totero.

Marsala Volley: Pozzoni (13), Caserta (9), Cecchini (7), Corroux (1), Zingoni (1), Oggioni, Grippo (3), Bondavalli (13), Messaggi (1), Varaldo (19), Carpio (1), Guastella. All. Giangrossi.

Arbitri: Davide Maria Bruno e Stefano Foschi

La classifica aggiornata del girone D di Serie B1 femminile

1. Pantaleo Podio Volley Fasano 45 punti

2. Marsala Volley 36 punti

3. Epas Agocap Pvt Modica 36 punti

4. Volleyro Casal dei Pazzi Roma 34 punti

5. Star Volley Bisceglie 34 punti

6. Nimis Cons. Uv. Pomezia 32 punti

7. Co.Ge. Vesuvio Oplonti 31 punti

8. Zero5 Castellana Grotte 26 punti

9. Iannino Volley S. Teresa Riva Messina 25 punti

10. Lu.Vo Barattoli Arzano 24 punti

11. Ics Volley Lucia Roma 21 punti

12. Pallavolo Crotone 16 punti

13. Sirdeco Volley Pescara 0 punti

