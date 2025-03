Volley B1/F, Pantaleo Podio Fasano domina Santa Lucia e vola a +10

La Pantaleo Podio Volley Fasano non concede sorprese e liquida con un secco 3-0 l’ICS Santa Lucia Roma, allungando in classifica a +10 sul Marsala. Un match mai in discussione, che ha visto l’esordio da titolare della giovanissima palleggiatrice Francesca Di Coste, chiamata a sostituire l’infortunata Sofia Negro. La giovane gialloblù ha ripagato la fiducia con una prestazione matura e precisa.

“Sono felice per la fiducia del coach e per la prestazione – ha dichiarato Di Coste –. All’inizio c’era un po’ di emozione, ma il gruppo mi ha supportata tantissimo e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra”.

Le padrone di casa hanno condotto il match con sicurezza: dopo un primo set combattuto, le fasanesi hanno preso il largo nel secondo e resistito nel terzo al tentativo di rimonta delle romane. “Complimenti a Francesca per l’ottima partita – ha commentato coach Paolo Totero –. Venivamo da una buona prestazione e volevamo confermarci. Ora testa alla prossima sfida”.

Pantaleo Podio Volley Fasano-Santa Lucia Roma 3-0

(25-21, 25-17, 25-22)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Mearioni 4, Albano 4, Negro, De Dominicis, Di Coste 5, Campana 13, Vinciguerra, Botarelli 10, Martilotti 12, Soleti, Vittorio. All. Totero.

ICS Volley Santa Lucia Roma: Cavalieri, De Arcangelis 7, Grossi 5, Palermo 15, Bressan, Culiani 3, Sturabotti 3, Mastrocinque, Cherubini 2, Ungaro, Taglione 2, Liuzzo 2, Morone 1. All. Tortorici.

Arbitri: Peragine e Magrone

Classifica aggiornata

1. Pantaleo Podio Volley Fasano – 48 pt

2. Marsala Volley – 38 pt

3. Epas Agocap Pvt Modica – 36 pt

4. Nimis Cons. Uv. Pomezia – 35 pt

5. Volleyro Casal dei Pazzi Roma – 35 pt

6. Star Volley Bisceglie – 34 pt

7. Co.Ge. Vesuvio Oplonti – 31 pt

8. Zero5 Castellana Grotte – 29 pt

9. Iannino Volley S. Teresa Riva Messina – 25 pt

10. Lu.Vo Barattoli Arzano – 24 pt

11. ICS Volley Santa Lucia Roma – 21 pt

12. Pallavolo Crotone – 16 pt

13. Sirdeco Volley Pescara – 0 pt

