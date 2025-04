Volley B1/F, Pantaleo Podio Fasano cerca il bis col Co.Ge. Vesuvio

Dopo la positiva esperienza nelle finali di Coppa Italia Serie B1, la Pantaleo Podio Fasano torna a concentrarsi sul campionato, preparando la trasferta contro il Co.Ge.Vesuvio Oplonti. La sfida, inizialmente prevista per sabato, è stata rinviata a domenica 27 aprile alle ore 17.00, per consentire la partecipazione ai funerali di Papa Francesco. L’incontro sarà valido per la 24ª giornata del campionato di Serie B1, girone D.

Archiviata la parentesi di coppa, le gialloblù sono pronte a rituffarsi in campionato affrontando l’insidiosa trasferta in terra napoletana, a Torre Annunziata. All’andata, la squadra allenata da Paolo Totero si era imposta con un netto 3-0, conducendo una prestazione impeccabile contro un’avversaria solitamente ostica.

Il Co.Ge.Vesuvio Oplonti, sesto in classifica e già salvo, rappresenta un ostacolo importante, soprattutto tra le mura amiche, dove ha costruito la maggior parte dei suoi successi stagionali. Tra le fila della formazione vesuviana figurano due elementi di spicco, l’opposto Laura Biscardi, ex gialloblù, e la sorella Giada Biscardi, colonne portanti del sestetto.

“Dovremo disputare una partita perfetta contro una squadra molto temibile in casa” ha commentato coach Paolo Totero. “Oggi l’Oplonti gioca senza pressioni particolari, ma con la voglia di chiudere bene il campionato. Il fattore campo è determinante: all’andata approfittammo di alcune defezioni delle nostre avversarie, ma ora ci attende una gara diversa. Serviranno serenità, concentrazione e attenzione per limitare gli errori gratuiti che potrebbero agevolare il loro gioco”.

La gara si disputerà presso il Palazzetto dell’Istituto Comprensivo Parini-Rovigliano Plesso Isonzo di Torre Annunziata. A dirigere l’incontro saranno Giulia Concilio e Sara Ciampanella.

