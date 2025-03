Volley B1/F, Pantaleo Fasano: successo di carattere con Casal de’ Pazzi

La Pantaleo Podio Volley Fasano supera il Volleyrò Casal de Pazzi al termine di un match spettacolare, chiuso al tie-break sul 3-2 (25-20, 12-25, 25-21, 20-25, 15-11). Le padrone di casa, spinte dal pubblico del Palazzetto di Vigna Marina, hanno dovuto sudare per avere la meglio sulle giovani e talentuose avversarie romane, protagoniste di una prova di alto livello tecnico.

Equilibrio e continui ribaltamenti

Dopo un primo set vinto con un ottimo break finale, le fasanesi subiscono la reazione decisa del Casal de Pazzi, che si aggiudica il secondo parziale con un netto 12-25. Nel terzo set le padrone di casa riprendono il controllo del match, approfittando di un calo delle avversarie, ma nel quarto parziale le romane tornano a comandare, portando la gara al quinto set.

Tie-break decisivo: Fasano parte forte e chiude il match

Nel set decisivo, la Pantaleo parte subito forte con un 4-0 iniziale, riuscendo poi a contenere il tentativo di rimonta delle ospiti. Con esperienza e determinazione, le fasanesi chiudono sul 15-11, conquistando due punti preziosi in classifica.

Grande soddisfazione per coach Paolo Totero: “Bellissima gara contro una squadra giovane e di grande talento. Complimenti al Casal de Pazzi per la prestazione, ma anche alle mie ragazze che non hanno mai mollato nei momenti difficili”.

Pantaleo Podio Volley Fasano – Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma 3-2

(25-20, 12-25, 25-21, 20-25, 15-11)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Mearini 11, Albano 8, Negro 5, De Dominicis, Di Coste, Campana 14, Vinciguerra, Botarelli 19, Martilotti 8, Soleti 1, Vittorio. All. Totero.

Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma: Mastrangelo, Viti 1, Baleva 18, Hernandez 6, Bovolenta, Talarico 17, Mori, Grkovic, Fusco 12, Moss 13, Ferriozzi 6, Ruggieri, Cantoni, Evangelista. All. Russo.

Classifica

1. Pantaleo Podio Volley Fasano 43 pt

2. Marsala Volley 32

3. Star Volley Bisceglie 31

4. Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma 31

5. Epas Agocap Pvt Modica 30

6. Nimis Cons. Uv. Pomezia 29

7. Co.Ge. Vesuvio Oplonti 28

8. Iannino Volley S. Teresa Riva Messina 22

9. Ics Volley Lucia Roma 21

10. Lu.Vo Barattoli Arzano 21

11. Zero5 Castellana Grotte 20

12. Pallavolo Crotone 13

13. Sirdeco Volley Pescara 0

