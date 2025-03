Volley B1/F, Pantaleo Fasano ospita Modica per consolidare il primato

Si chiude con la sfida contro il Modica il trittico di gare casalinghe della Pantaleo Fasano. Sabato 16 marzo, al Palasport Vigna Marina, le ragazze di coach Paolo Totero affronteranno la formazione siciliana, neo promossa nel girone D della Serie B1 ma autrice di un campionato ben oltre le aspettative.

All’andata, le fasanesi si imposero con autorità, ma nel corso della stagione il Modica ha mostrato una crescita esponenziale, salendo al quinto posto in classifica con 30 punti. Le siciliane arrivano a Fasano con un ruolino di marcia impressionante: sei vittorie nelle ultime sette gare, l’unica sconfitta arrivata al tie-break. Decisivi, per il salto di qualità, il cambio in panchina con l’arrivo di coach Luca D’Amico e l’innesto di due rinforzi di spessore, l’opposto Maria Sofia Barbaro e la schiacciatrice Beatrice Meniconi.

“Affrontiamo una squadra in grande forma – spiega coach Totero – che dopo il cambio allenatore e gli innesti di mercato ha trovato la giusta quadratura. Sarà una sfida impegnativa, perché chiunque affronta la capolista dà sempre il massimo. Noi, dal canto nostro, stiamo lavorando bene dal punto di vista atletico, come dimostrato nella battaglia contro Casal de’ Pazzi, vinta grazie alla forza del gruppo”.

Il match avrà inizio alle ore 17 e sarà arbitrato dai signori Lucia Grassi e Giuseppe Mancini.

