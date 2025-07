Volley B1/F, Nicolò De Chirico torna alla Star Bisceglie come assistente

Nicolò De Chirico torna ufficialmente alla Star Volley Bisceglie e lo fa con un nuovo ruolo: sarà l’assistente allenatore per la stagione 2025-2026, affiancando coach Dino Guadalupi in Serie B1. La società nerofucsia ha scelto di puntare su un tecnico giovane e preparato, che conosce bene l’ambiente avendo fatto parte dello staff nella fase iniziale del progetto.

Nato a Terlizzi nel 1998, De Chirico ha già lavorato come vice in Serie C e come allenatore delle formazioni giovanili del club nelle stagioni 2020-2021 e 2021-2022. Negli ultimi anni ha maturato ulteriori esperienze nel settore maschile, collaborando con il vivaio della Pallavolo Molfetta e partecipando ai processi selettivi del comitato territoriale Bari-Foggia, aumentando competenze e consapevolezza.

“Sono molto contento di tornare alla Star Volley ritrovo persone che hanno sempre creduto in me e con cui ho mantenuto ottimi rapporti. In passato motivi legati allo studio mi avevano impedito di cogliere questa opportunità, ma adesso sono pronto a dare il massimo”, ha dichiarato.

Per De Chirico sarà la prima volta nel campionato nazionale di Serie B1. “Non vedo l’ora di lavorare al fianco di coach Guadalupi, sarà una grande occasione di crescita professionale. Per me la Star Volley è come una seconda casa e sono orgoglioso di tornare a far parte di questo ambiente”.

