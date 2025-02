Volley B1/F, la Star Volley Bisceglie vince a Castellana Grotte

La Star Volley Bisceglie si impone con un netto 0-3 (22-25, 20-25, 21-25) in casa della Zero5 Castellana Grotte nella prima giornata di ritorno del campionato femminile di Serie B1. Un risultato che premia la solidità delle ospiti ma che appare severo nei confronti della squadra di casa, capace di tenere testa alle avversarie per lunghi tratti della gara.

L’andamento del match

Nel primo e nel terzo set, la Zero5 ha gestito il gioco con autorevolezza fino alle fasi decisive, salvo poi cedere sotto la pressione della formazione nero-fucsia, più lucida nei momenti chiave. Il secondo parziale, invece, è stato controllato con maggiore sicurezza dalle biscegliesi.

La Star Volley si conferma squadra concreta e solida, mentre la giovane formazione castellanese deve lavorare sulla gestione dei vantaggi e sulla tenuta mentale nei momenti cruciali della gara.

Le formazioni

L’allenatore della Star Volley, Marco Breviglieri, ha schierato Galazzo in regia con Adubea opposta, Civardi e Panucci in banda, Cometti e Torre centrali, Minervini libero. Massimiliano Ciliberti, per la Zero5, ha risposto con Malinov in palleggio, Stroppa opposta, Cantaluppi e Corradetti schiacciatrici, Salamida e Stellati al centro, Conti libero.

La cronaca del match

La Zero5 parte forte nel primo set (4-1, poi 9-5) e mantiene il vantaggio fino al 19-15. Qui, però, Adubea e Civardi trascinano la Star Volley al sorpasso, sfruttando anche qualche errore delle padrone di casa. Le ospiti chiudono sul 22-25.

Nel secondo parziale, le biscegliesi impongono subito il loro ritmo (3-6), la Zero5 riesce momentaneamente a reagire (8-7), ma le avversarie accelerano nuovamente e allungano fino al 12-19. Castellana prova a rientrare (19-22), ma Bisceglie non concede nulla e chiude 20-25.

Il copione del terzo set ricalca il primo: Zero5 in vantaggio (8-5, 16-13), ma nel finale le ospiti ribaltano la situazione grazie alle giocate decisive di Adubea e Panucci, sigillando il successo sul 21-25 in poco più di un’ora di gioco.

Le protagoniste

Per la Star Volley, ottime prestazioni di Adubea, Civardi e Minervini. Nella Zero5, spicca Salamida in attacco, mentre il resto della squadra non è riuscito a esprimersi al meglio.

Le dichiarazioni post-gara

Marco Breviglieri, tecnico della Star Volley, ha commentato così la vittoria:

“È stata una gara combattuta, quasi sempre punto a punto. Castellana ha dimostrato di poter fare bene in questo campionato. Per noi era fondamentale portare a casa il successo in vista dei prossimi impegni difficili.”

Dall’altra parte, Massimiliano Ciliberti ha evidenziato le difficoltà della sua squadra nei momenti cruciali:

“Loro hanno commesso meno errori nei frangenti decisivi e hanno gestito meglio la partita. Noi, invece, abbiamo abbassato il livello di attenzione in alcune fasi, cosa che non possiamo permetterci, soprattutto quando siamo in vantaggio.”

Tabellino

Zero5 Castellana Grotte – Star Volley Bisceglie 0-3 (22-25, 20-25, 21-25)

Star Volley Bisceglie : Galazzo 2, Torre 5, Panucci 9, Cometti 2, Civardi 16, Abudea 17, Minervini (L). Entrata: Solarino. Non entrate: Luzzi, Haliti, Colucci, Ba, Losciale. All.: Breviglieri.

Battute vincenti/errate : 4/11. Errori : 16. Muri : 9.

: Galazzo 2, Torre 5, Panucci 9, Cometti 2, Civardi 16, Abudea 17, Minervini (L). Entrata: Solarino. Non entrate: Luzzi, Haliti, Colucci, Ba, Losciale. All.: Breviglieri. : 4/11. : 16. : 9. Zero5 Castellana Grotte: Malinov 1, Stroppa 9, Corradetti 11, Cantaluppi 6, Salamida 9, Stellati 5, Conti (L). Entrata: Cicoria. Non entrate: Cusma, Rizza, Paparella, Locorotondo, Cacciapaglia. All.: Ciliberti.

Battute vincenti/errate: 2/10. Errori: 24. Muri: 5.

Arbitri: Giuseppe Persia e Mario Chiechi, entrambi di Matera.

