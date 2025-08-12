12 Agosto 2025

Volley B1/F, la Star Bisceglie scommette su Giulia Colombo

Redazione 12 Agosto 2025
Nuovo innesto per la Star Volley Bisceglie in vista del campionato di Serie B1: arriva la laterale Giulia Colombo, classe 2007, originaria di Cabiate (Como).

Cresciuta nel vivaio della squadra della sua città, con cui ha conquistato diversi titoli provinciali e il premio di MVP del torneo Under 18, Colombo ha proseguito la sua formazione nelle file dell’Orago in B2, distinguendosi anche a livello giovanile. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Igor Trecate, esperienza che le ha permesso di consolidare le proprie qualità tecniche e caratteriali nel quarto livello nazionale.

Per la giovane schiacciatrice si tratta del primo campionato lontano dal settore giovanile e dalla propria regione: «Sono emozionata e grata per questa opportunità – ha dichiarato -. Sarà una stagione di confronto con giocatrici esperte, che mi aiuterà a crescere sotto ogni aspetto. Darò il massimo per sfruttare ogni insegnamento e raggiungere traguardi importanti insieme alla squadra».

Con questo innesto, la Star Volley Bisceglie prosegue nella costruzione di un roster che unisce giovani di prospettiva ed elementi di esperienza per affrontare al meglio la nuova stagione.

