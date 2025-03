Volley B1/F, la Rainbow Crispiano fa suo il derby con l’Ideal Talsano

La Windor Rainbow Crispiano si aggiudica il derby contro l’Ideal Talsano con il punteggio di 3-1, al termine di un match più complicato del previsto. Le ragazze di coach Enzo Contento partono bene vincendo il primo set (25-18), ma calano nel secondo, perso 19-25 contro una formazione giovane e combattiva. È nella seconda parte del match che emerge tutta l’esperienza della squadra di casa, capace di imporsi nettamente nel terzo e nel quarto set (25-13, 25-9), chiudendo la gara e portando a casa i tre punti.

Coach Enzo Contento non nasconde un pizzico di insoddisfazione per la prestazione complessiva: «Obiettivo raggiunto, ma è stata una gara sottotono. Dopo il primo set pensavamo di aver già vinto. Bene la reazione negli ultimi due parziali, male la superficialità mostrata nel secondo. In settimana analizzeremo gli aspetti da migliorare».

Sguardo già rivolto al futuro: «Ora ci aspettano scontri diretti importanti. Dobbiamo restare concentrati per centrare il primo obiettivo stagionale: servono ancora due punti per garantirci il sesto o settimo posto, poi penseremo al resto».

Tensione e intensità non sono mancate in campo, come spesso accade nei derby. L’Ideal Talsano ha dato filo da torcere, mostrando buon gioco e meritando un piazzamento più alto in classifica.

WINDOR RAINBOW CRISPIANO-IDEAL TALSANO 3-1

(25-18, 19-25, 25-13, 25-9)

Windor Rainbow Crispiano: Pindinello, Gallo, D’Andria (K), Liuzzi, Raimondi G., Santese, Morano, Raimondi M., Bianco. All.: Contento.

Ideal Talsano: Monaco, Mele, Magistro, Bianchi, Basile (K), Todaro, Dote, Basile N., Minelli, De Bartolomeo.

