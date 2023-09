Volley B1/F: La Pantaleo Il Podio Fasano si è presentata alla città

Si è svolta martedì scorso la cerimonia di presentazione del nuovo roster della Pantaleo Il Podio Volley Fasano capeggiata dal presidente Renzo Abete. Presente alla serata l’intera famiglia Pantaleo, main sponsor del sodalizio, che ha ribadito la vicinanza alla pallavolo femminile fasanese dichiarandosi molto soddisfatta della collaborazione intrapresa e dei progetti futuri. Testimonial di eccezione il pluricampione Gigi Mastrangelo accompagnato dall’imprenditrice Laura De Mola.

Presentati tutti i protagonisti della prossima stagione sportiva: dai più piccoli guidati da Cecilia Caprari ai roster di Under 13, 14, 16 e 18, allenate da Katia Irlando e Giuseppe Catapano, alla nuova squadra di Serie D con Pietro Tanzarella in panchina.

Clou della serata la presentazione del roster senior capeggiato da coach Paolo Totero e dal capitano Chiara Vinciguerra, chiamato a difendere il titolo di Serie B1. “Siamo pronti per la nuova stagione – ha commentato la ds Micaela Cofano -. Abbiamo un roster molto competitivo per puntare ai play off promozione e regalare a tifosi e sponsor tante soddisfazioni”. Alla serata sono intervenuti anche le autorità cittadine, come il sindaco Francesco Zaccaria e l’assessore allo sport Giuseppe Galeota.

“Sono soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento – afferma coach Totero -, e nel torneo di Teramo sono arrivate risposte esaustive. Nei prossimi giorni intensificheremo la preparazione in vista delle prossime amichevoli che disputeremo prima dell’inizio del campionato”.

