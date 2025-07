Volley B1/F, Grotte: dopo una stagione da record riparte per nuove sfide

Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, la Grotte Volley Castellana Grotte si appresta ad affrontare la sua settima partecipazione consecutiva al campionato di Serie B1 femminile. A fare il punto è la presidente Anna Tanese, fondatrice del club e tra le protagoniste del suo sviluppo negli ultimi 15 anni.

Fondata nel 2010 da Tanese, Massimiliano Ciliberti, Johnny Terrafina e Antonio Vernile, la Grotte Volley ha costruito il proprio percorso puntando su un solido settore giovanile, affiancato da una prima squadra che ne rappresentasse il naturale sbocco competitivo. Oggi, la società è considerata una realtà di riferimento per la pallavolo pugliese, con due formazioni impegnate nei campionati nazionali e regionali: una in Serie B1 e, dalla prossima stagione, una in Serie C.

“Una stagione incredibile – ha dichiarato Tanese -. Il sesto posto in B1, la vittoria della Coppa Puglia di Serie D e la promozione in Serie C con la nostra squadra Under sono risultati che superano ogni aspettativa. Tutto questo dimostra la qualità del lavoro portato avanti da staff e atlete, oltre al grande impegno collettivo che ci ha regalato emozioni e soddisfazioni”, ha aggiunto.

Con alle spalle un’annata memorabile, il club guarda al futuro con entusiasmo. “Ripartiamo con determinazione. La prossima sarà una stagione molto impegnativa, ma ricca di stimoli. Abbiamo chiuso il mercato della B1 in tempi record, il 29 maggio, e siamo ora al lavoro sulla squadra che prenderà parte alla Serie C, composta da alcune delle migliori atlete del nostro vivaio”, ha concluso Tanese.

La Grotte Volley si prepara dunque a vivere un altro anno da protagonista, puntando sul binomio tra esperienza e giovani promesse, con l’obiettivo di continuare a crescere e a rappresentare un punto fermo per il volley femminile in Puglia.

