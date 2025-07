Volley B1/F, Grotte Castellana: Martina Merati completa reparto palleggiatrici

La Grotte Volley Castellana ha ufficializzato l’ingaggio della palleggiatrice Martina Merati per la stagione 2025-2026. Classe 2002, lombarda di Bollate (Milano), si appresta a vivere una nuova avventura lontano dalla sua regione.

Alta di 170 cm e all’ultimo anno del corso di Sociologia per il lavoro e l’impresa all’Università Cattolica di Milano, Merati ha saputo distinguersi anche in ambito universitario, dove ha collezionato numerosi successi sportivi. “Nel 2023 ho conquistato l’oro ai Campionati Nazionali Universitari con il Cus Milano e nel 2024 ho replicato l’impresa con il Cus Cattolica nei Campionati Milanesi. Inoltre, ho vinto i campionati universitari di beach volley nel 2024 e 2025” ha raccontato l’atleta.

In ambito federale, ha maturato esperienze con la Pro Patria Volley Milano in Serie B2 e successivamente in B1, prima di passare alla Virtus Bresso, con cui ha disputato da titolare due stagioni in Serie C.

“Sono molto entusiasta di questa nuova esperienza rappresenta un’occasione di crescita personale e sportiva. Non vedo l’ora di iniziare il lavoro in palestra e creare quella chimica di squadra che può fare la differenza”.

Con il suo arrivo, la società completa il reparto palleggiatrici e si prepara ad affrontare la nuova stagione con rinnovata ambizione.

