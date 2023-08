Volley B1/F: Francavilla completa il roster con Cristina Zivkovic

La Volley Vipostore Francavilla ha ufficialmente completato il suo roster per la prossima stagione con un altro colpo di mercato: il libero Cristina Zivkovic.

A soli 17 anni, questa promettente atleta porta con sé grinta, determinazione e una gran voglia di mettersi alla prova in questa nuova avventura lontana da casa.

Nata il 12 marzo 2006 a Busto Arsizio (VA), Cristina ha fatto il suo ingresso nel mondo della pallavolo a soli 7 anni, indossando la maglia del Legnano. Da lì ha iniziato a scalare le categorie giovanili disputando con la squadra di Busto Arsizio i campionati U13 e U14 e guadagnandosi il titolo provinciale U14 nel ruolo di palleggiatrice.

Nel 2019, si è trasferita al Gorla Volley, dove ha potuto mettersi in luce come libero titolare in Serie D e come secondo libero in Serie B2 nella stagione 2022/2023. Durante l’ultimo anno, Cristina ha avuto l’opportunità di partecipare come primo libero alle finali regionali, aggiudicandosi il prestigioso titolo di Campionessa provinciale U18 eccellenza.

“Le nuove sfide mi entusiasmano, ho scelto la Volley Vipostore perché è una giovane realtà che in poco tempo ha raggiunto risultati importanti nel mondo della pallavolo. Sono pronta a regalare ai tifosi che verranno a sostenerci tutto il mio entusiasmo e la voglia di vincere, con la speranza nel cuore che questa nuova stagione sportiva possa essere per me un importante trampolino di lancio nel campo del professionismo”, ha dichiarato Cristina.

Con quest’ultimo colpo di mercato, la Volley Vipostore Francavilla si può definire ufficialmente pronta ad affrontare le sfide della nuova stagione con una formazione completa in tutti i reparti. Il roster che si affaccerà alla nuova categoria sarà formato dalle palleggiatrici Noemi Moschettini e Giorgia Prato, dalle schiacciatori Carolina Pecorari, Elisa Maria Garofalo e Martina Gorgoni, dagli opposti Emanuela Morone e Rita Franceschini, dalle centrali Martina Labianca, Laura Tornesello e Siria Tarantino e, infine, dai liberi Giulia Bucci e Cristina Zivkovic.

L’obiettivo di coach Tisci e di tutto lo staff è quello di arrivare a esprimere un buon livello di gioco per continuare a costruire sulle basi del successo ottenuto la scorsa stagione.

