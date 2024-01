Volley B1/F, Fasano cede al tie break dopo una strepitosa rimonta

Non è bastata una rimonta strepitosa alla Pantaleo Podio Volley Fasano per portare a casa la vittoria con un coriaceo Altino, che dopo un combattutissimo macth incassa due punti e allunga la propria classifica.

Match spettacolare sul parquet del Salvemini di Fasano: dinanzi ad una discreta cornice di pubblico, le due squadre hanno dato vita a una lunga e divertente gara. Partenza con buoni auspici per le padrone di casa che costringono le avversarie a inseguire il risultato per buona parte del set salvo poi farsi annullare due set-ball.

Errori che rimettono in corsa le abruzzesi brave a chiudere il set a proprio favore. Le fasanesi accusano il colpo concedendo alle avversarie anche il secondo set. Ma è qui che ricomincia la partita per Valentina Barbolini e compagne che con uno scatto d’orgoglio cominciano a martellare gli ospiti che cedono alle buone giocate delle ragazze del presidente Renzo Abete siglando a proprio favore il terzo set che riaprela gara.

Abruzzesi in chiara difficoltà anche nel quarto game con coach Emilio Giandomenico che prova a spronare le sue ragazze, ma ancora una volta sono le fasanesi a comandare le operazioni e chiudere il set a proprio vantaggio. Gara pareggiata e Salvemini che esplode in festa per una rimonta che sembrava insperata.

Al tie-break la gara si infiamma: l’Altino parte bene mettendo a segno un buon vantaggio sulle fasanesi che provano una stoica rimonta, ma nel finale devono fare i conti con un la stanchezza e con un pizzico di situazioni sfortunate che consegnano la vittoria alla formazione ospite.

“Abbiamo regalato al pubblico una partita stupenda e avvincente con scambi lunghissimi e ottime difese – analizza a fine gara coach Totero -. Siamo sempre partiti in vantaggio e dovevamo sfruttare meglio il primo set. Paghiamo i troppi errori consecutivi che commettiamo in alcuni frangenti della gara e su questo dobbiamo lavorare meglio e di più. Però, grandi lodi alle mie ragazze che hanno rimontato due set dimostrando di essere alla pari delle migliori. Ci sono ampi margini di miglioramento per portare a casa qualche scontro diretto che ci permetterebbe di smuovere la classifica”.

Da sottolineare le buone prestazioni di Noemi Marsengo e Valentina Martilotti top scorer di questa gara che hanno regalato al pubblico fasanese giocate di alto livello agonistico.

Pantaleo Podio Volley Fasano-Tenaglia Altino Volley 2-3

(26-28/19-25/25-23/25-19/12-15)

Pantaleo Podio volley Fasano: Gotti, Antonaci 12, Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 2, Marsengo 20, Rizzo, Barbolini 15, Mansueto, Albano, Martilotti 22, Pisano, Soleti 15. All. Totaro.

Tenaglia Altino Volley: Ferrara 12, Da Camillis, Giordano 1, Cometti 13, Montechiarini 16, Orazi 21, Angeloni 1, Ricci, Giometti 13, Micheletti 2, Tega 1. All. Giandomenco

Arbitri: Adornato e Cioffi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp