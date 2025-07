Volley B1/F, Fabio Di Vita confermato preparatore fisico della Star Bisceglie

La Star Volley Bisceglie conferma nel proprio staff tecnico Fabio Di Vita, che anche nella stagione 2025/2026 ricoprirà il ruolo di preparatore fisico. Si tratta della quarta annata consecutiva in nerofucsia per il docente e professionista biscegliese, figura ormai imprescindibile all’interno dell’organico del club.

Laureato all’Isef, con specializzazione in management dello sport, posturologia e metodologia dell’allenamento, Di Vita vanta un solido percorso professionale, maturato tra le fila di squadre come New Matera Castellana (Serie A2 e A1), Volley Taranto, Oria e Locorotondo, prima di legarsi alla società biscegliese.

Determinante il suo contributo nel processo di crescita del club, culminato con la promozione in Serie B1 ottenuta nel maggio 2024. La sua metodologia, incentrata sulla professionalità, sull’attenzione ai dettagli e sulla capacità di lavorare in sinergia con il gruppo tecnico, si è rivelata un valore aggiunto per la squadra.

La sua riconferma si inserisce in un contesto di consolidamento dello staff, già composto da Dino Guadalupi, Nicolò De Chirico e Pippo Lombardi. Con Di Vita ancora a curare la preparazione atletica, la Star Volley Bisceglie potrà contare su continuità e competenza nella gestione fisica del roster in vista della nuova stagione.

