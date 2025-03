Volley B1/F, derby pugliese per la Pantaleo Podio Fasano

Dopo tre settimane di pausa, la Pantaleo Podio Fasano torna in campo per un match ufficiale ospitando Zero5 Castellana Grotte nel derby pugliese di Serie B1. L’incontro, in programma sabato 2 marzo alle 17:00 al Palazzetto di Vigna Marina, è cruciale per entrambe le squadre, seppur per obiettivi diversi: Fasano vuole consolidare la vetta della classifica, mentre Castellana cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Una rivalità all’insegna del fair play

Le due squadre si conoscono bene e nel corso della stagione hanno condiviso diversi allenamenti congiunti, a testimonianza del buon rapporto tra le società. Tuttavia, in campo non ci saranno sconti. All’andata, Fasano si impose dopo una battaglia equilibrata, soprattutto negli ultimi due set.

Le parole di coach Totero

Il tecnico delle padrone di casa, Paolo Totero, sottolinea l’importanza della gara: “Siamo contenti di tornare in campo dopo una lunga sosta. Abbiamo cercato di mantenere alto il ritmo con allenamenti mirati e partecipando a un torneo amichevole di buon livello. Ora serve massima concentrazione: i derby sono sempre insidiosi e vogliamo riprendere subito il giusto ritmo”.

Castellana rinforzata e determinata

Rispetto al match di andata, la formazione barese si presenta con diverse novità in rosa. Sono arrivate la palleggiatrice Elena Cicoria, il libero Michela Conti e l’opposto Federica Stroppa, tre elementi di qualità che hanno reso il roster di Massimiliano Ciliberti ancora più competitivo.

Un grande pubblico atteso per il derby

Al Palazzetto di Vigna Marina si prevede una grande cornice di pubblico per una sfida tanto attesa. Arbitri dell’incontro: Barbara Audone e Sara Rossi.

