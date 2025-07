Volley B1/F, continuità Star Bisceglie: Lombardi resta nello staff tecnico

La Star Volley Bisceglie conferma la propria linea di continuità tecnica per la stagione 2025/2026 con la permanenza nel team di Pippo Lombardi, che affiancherà nuovamente coach Dino Guadalupi in qualità di assistente allenatore.

Tecnico esperto e figura ben radicata nell’ambiente nerofucsia, Lombardi ha già lavorato al fianco del gruppo nelle ultime tre stagioni, contribuendo in modo significativo alla promozione in Serie B1 nella scorsa annata.

Allenatore barlettano con una lunga militanza nel volley, vanta esperienze sia da giocatore – tra Serie C e B1 – sia da tecnico, con successi maturati sulle panchine di Trani, Bitonto e della sua Barletta, portata in C attraverso una serie di promozioni consecutive.

La sua profonda conoscenza della Star Volley e il legame instaurato con la squadra permetteranno allo staff tecnico di proseguire nel lavoro con fluidità ed efficienza. Al fianco del giovane Nicolò De Chirico, rappresenta un riferimento affidabile per il gruppo e una risorsa importante per la gestione quotidiana della squadra.

