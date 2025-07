Volley B1/F, Castellana Grotte: confermata Michela Conti

La Grotte Volley Castellana Grotte ufficializza la seconda riconfermata: si tratta di Michela Conti, libero classe 2002, protagonista della svolta nella passata stagione.

Arrivata a campionato in corso, la giocatrice siciliana ha contribuito in maniera decisiva al raggiungimento del sesto posto finale nel girone D di Serie B1, fornendo anche un importante apporto come ricevitrice-schiacciatrice nella vittoria della Coppa Puglia di Serie D.

Nativa di Pedara, in provincia di Catania, e prossima alla laurea in Psicologia, Conti vanta un percorso brillante: esordio in B2 a 15 anni, in B1 a 16 e in A2 a soli 17 anni. Lo scorso anno aveva iniziato la stagione con la Traina Albaverde di Caltanissetta, squadra che si ritirò dal campionato dopo alcune giornate, liberando le atlete tesserate.

Conti si è aggregata alla Grotte Volley a metà campionato, in un momento delicato: la squadra aveva raccolto 15 punti in 13 gare (4 vittorie e 9 sconfitte). Con il nuovo assetto e l’arrivo di alcune innesti, tra cui proprio Conti, la formazione castellanese ha ottenuto 8 vittorie in 12 partite, chiudendo a quota 39 punti.

“Fui da subito molto contenta della chiamata trovai un ambiente sereno e motivante – ha dichiarato Conti -. Torno con lo stesso spirito, forse anche più determinata. Condivido gli obiettivi del club e le aspettative della società e dei tifosi mi daranno la giusta carica per dare il massimo”.

La società ha salutato la conferma con un augurio alla giovane atleta sia per la prossima stagione sportiva che per il traguardo universitario imminente.

