Volley B1/F, big match a Marsala per la Pantaleo Fasano

Dopo la sconfitta interna con il Modica, la Pantaleo Podio Fasano torna in campo in trasferta con la seconda forza del campionato: il Marsala Volley TP. Un impegno difficile per le gialloblu, chiamate a rialzarsi immediatamente e a dimostrare tutto il loro valore.

All’andata, Valentina Martilotti e compagne si imposero con un netto 3-0, risultato che portò il club siciliano a esonerare coach Luca D’Amico, poi passato al Modica. Da quel momento, la squadra è stata affidata a coach Pasqualino Giangrossi capace di riorganizzare il gruppo e portarlo al secondo posto in classifica.

«Affronteremo una squadra che sta vivendo un ottimo momento — spiega coach Paolo Totero —. Servirà grande concentrazione e voglia di cancellare subito la sconfitta di sabato scorso, tornando a giocare come sappiamo».

Il Marsala, rafforzato dall’arrivo dell’opposto Glenda Messaggi e con atlete di livello come Pozzoni, Caserta, Oggioni e Meniconi, si presenta come avversario ostico. Ma la Pantaleo, capolista, vuole dimostrare ancora una volta di meritare la vetta.

La partita è in programma domenica 23 marzo alle ore 17 al Palasport San Carlo di Marsala. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Davide Maria Bruno e Stefano Foschi.

