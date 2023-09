Volley B/M: Turi, Roberto Romano completa il reparto laterali

Approda a Turi, alla corte di mister Spinelli, lo schiacciatore Roberto Romano. Classe 1995, originario di Taviano, va a completare il reparto laterali del roster della prossima stagione.

Atleta serio e affidabile, cresciuto nelle giovanili dei Falchi Ugento viene promosso in prima squadra nella stagione 2011-2012 partecipando al torneo di B1. Diverse le stagioni in B2 con le maglie di Taviano, Tricase e Foligno, in B gioca con Casarano e Tricase, mentre in serie C oltre l’ultima stagione col Terlizzi ha vinto tre campionati con Casarano (2017-2018), Bari (2020-2021) e Modugno (2021-2022).

Carico e determinato nel ricalcare i campi della serie B ecco le prime sensazioni del numero 13 dell’ Arrè Formaggi: “Appena ho ricevuto la chiamata del presidente D’Aprile sono rimasto colpito dalla serietà e dalla voglia di voler far bene e non ho saputo dir di no. Sono onorato di entrare a far parte di questa grande famiglia, ringrazio la società per questa opportunità e spero di ricambiare nel migliore dei modi la loro fiducia”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp