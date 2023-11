Volley B/M: Turi rimanda l’appuntamento con la vittoria

Prima vittoria rimandata per capitan Scio e compagni perchè a fine partita è il forte Pag Volley Taviano, una delle quattro corazzate del girone H, a far festa per il primo successo stagionale. Scrimieri e soci portano a casa la gara col massimo distacco, nonostante i padroni di casa abbiano provato per due set a impensierire i salentini, migliori sia in attacco che in ricezione, mentre quasi alla pari servizio (3 a 4) e block (7-8).

Una sconfitta che non lascia strascichi, arrivata con un avversario allestito per altri obiettivi e che ha mostrato la ferocia di chi deve risalire la china. Stessa verve e fame che dovrà mettere in campo il Turi obbligatoriamente dalla prossima giornata per smuovere la propria classifica ferma ad un solo punto.

Non c’è Fortunato e coach Spinelli schiera capitan Scio in diagonale con Manginelli, Romano in coppia con Lomurno in banda, Taccone e Furio centrali, Dammacco libero; nei gialloblù salentini mister Marte rinuncia ad Orefice infortunato mandando in campo il recuperato Balestra in regia e Franza fuorimano, Gabriele e Maiorana laterali, il duo Scrimieri-Serra al centro, Conforti libero.

Si inizia con un minuto di silenzio disposto dalla Fipav per onorare la memoria di Giuseppe Brusi, storico dirigente del volley italiano scomparso la scorsa settimana.

Il break di Franza in avvio (5-7) ed il controbreak immediato di Lomurno (7-7) sono l’apripista di un set da montagne russe. La serie continua si ferma sul muro di Attolico su Scio (21-23), il Taviano è puntuale mentre il Turi spreca, 22-25 (out Scio).

Scio in avvio per il doppio vantaggio ed un muro su Maiorana per il 6-3. Dopo il muro di Lomurno su Gabriele (10-7) l’Arrè Formaggi spegne la luce in ricezione ed accusa un parziale di 0-7 con il turno al servizio di Serra, di cui due ace, che capovolge tutto, 10-14. I biancoazzurri provano a scuotersi, nonostante un perfetto Scrimieri ed un Gabriele determinante con palla attaccata a rete, riportandosi sotto con il muro di Cassano su Maiorana (17-20) e l’ace di Furio del 18-20. La distanza resta e Gabriele mette giù il 21-25.

Il terzo parziale poi ha un andamento diverso rispetto ai primi con il Balestra e soci decisi a chiudere subito i conti andando in fuga in avvio ed un Turi che si arrende seguendo alla distanza. Diversi cambi per mister Spinelli con l’unica positiva in casa biancoazzurra del baby schiacciatore Portoghese che all’esordio stagionale mette a referto un block out su Balestra. Gli ospiti conquistano il primo successo stagionale chiudendo 15-25.

ARRÈ FORMAGGI TURI (BA) vs PAG VOLLEY SSD TAVIANO (LE) 0-3 (22-25/ 21-25/ 15-25)

ARRE’ FORMAGGI TURI: Cassano 2, Portoghese 1, Basile (L) n.e., Lomurno 7, Taccone 4, Dammacco (L), Scio 11, Furio 6, Milillo, Petronella, Manginelli 3, Romano 5. Allenatore: G. Spinelli. note: battute sbagliate 8, ace 3, muri vincenti 7, ricezione 47% (25%perfette), attacco 32%

PAG VOLLEY TAVIANO: Conforti (L), Lagana 1, Laterza, Attolico 1, Scrimieri 12, Balestra 3, Gabriele 18, Franza 13, Maiorana 3, Orefice n.e., Morciano, Serra 7, Bleve (L) n.e.. Allenatore: A. Marte. note: battute sbagliate 13, ace 4, muri vincenti 8, ricezione 65% (15%perfette), attacco 54%.

arbitri: Stefano Capobianco (Potenza) e Giovanni Di Martino (Napoli).

durata set: 27’; 26’; 24’.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp