Volley B/M: Turi, a Castelfranco parte la terza fase playoff

Archiviata la prima fase play off la squadra di mister Castellaneta si sta preparando ai prossimi impegni che la vedranno scendere in campo sabato 27 maggio a Castelfranco di Sotto (PI) e sabato 3 giugno al Palazzetto di via Cisterna contro il Massanzago (PD); martedì 30 si affronteranno in Veneto quest’ultimi ed i toscani.

Prima assoluta della sua storia per la compagine del presidente Domenico D’Aprile e del dg Daniele Marotta in Toscana, che sarà protagonista di una lunga trasferta nel Valdarno, conosciuto anche come “Comprensorio del Cuoio”.

La compagine pisana ha chiuso la regular season nel girone F con 64 punti (21 V e 5 S) dietro all’Ecosantagata Civita Castellana, mentre si è guadagnato l’accesso alla terza fase vincendo il girone delle seconde con un doppio 3-1 inflitto a domicilio al Cornedo (VI) e tra le mura amiche all’Indeco Molfetta.

L’Imballplast Arno 1967 anche in questa stagione riprova il salto di categoria con alla guida l’ex schiacciatore Mattioli, per lui diverse stagioni in A1 e A2, con una rosa esperta ed amalgamata nel corso delle stagioni, che ruota sulla diagonale Berberi regista e sull’opposto Da Prato (A2 e B1 a Santa Croce), sul laterale Simone Nicotra (per lui anche una stagione in A2 a Calci), il centrale Yuri Testagrossa, ex Pineto A2, ed il libero Taliani con alle spalle 5 stagioni A2 tra Santa Croce e Corigliano.

Si gioca al Pala Bagagli di Castelfranco di Sotto con prima battuta alle ore 16:30 di sabato 27. Sono state designate Azzurra Marani (Perugia) e Dalila Villano (Terni) a dirigere l’incontro. Diretta sulla pagina Facebook ASD Revolution TURI dalle ore 16:25.

