Volley B/M: Reparto centrali, Turi conferma Taccone e Furio

Il reparto centrali dell’Arrè Formaggi Turi per la prossima stagione riparte dalle solide e puntuali prestazioni di Pietro Taccone. Dopo gli ultimi due campionati (21/22 e 22/23) disputati da titolare inamovibile, il 5 biancoazzurro ha rinnovato il rapporto con il sodalizio turese anche per la stagione 2023-2024. L’atleta castellanese, classe 1992, cresciuto nella Materdomini Volley, è pronto a essere una riconferma fondamentale nel muro e in attacco della squadra di mister Beppe Spinelli.

È la riconferma di Antonio Furio il secondo tassello nel reparto centrali dell’Arrè Formaggi Turi targata 2023-2024. Il numero 9 sarà sulle spalle del centro nojano classe 1994 per la settima volta consecutiva, in un legame sportivo, unitamente a quello del collega di reparto Cassano, che lo rendono uno dei veterani della guardia biancoazzurra con la continua presenza a partire dal campionato di C 2017-2018.

