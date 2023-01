Volley B/M: NVG Joyvolley, vittoria preziosissimi con Grottaglie

La prima del 2023, tre punti preziosissimi per la classifica in chiave playoff e la zona alta della classifica a portata di mano. Inizia bene il nuovo anno per la NVG Joyvolley che batte in trasferta Volley Club Grottaglie nella 12ma giornata di serie B maschile di pallavolo (penultima di andata) e sale a 27 punti nel girone H, confermando il quarto posto a 9 punti dalla capolista Bcc Leverano (che guida con 36) , tre da Grottaglie (30) e due Allianz Volley Galatone (29). Un risultato preziosissimo per la squadra del presidente Gianni D’Elia guidata a bordo campo da coach Nicola Coronelli che dà fiducia in vista del resto del campionato.

Primo set. Sul servizio di Grottaglie il primo punto è di Gioia che ottiene subito il cambio palla con capitan Cazzaniga e poi si porta al servizio con Porro. I biancoazzurri salgono 0-2 (attacco in rete dei padroni di casa) e poi 1-4, sempre con Cazzaniga che però dopo manda in rete il servizio (2-4). Ci pensa Anselmo a mantenere i suoi avanti (2-5). Il sestetto di coach Coronelli si mantiene in vantaggio (4-7 e poi 4-8, due attacchi di Gabriele, il secondo con un pallonetto). Grottaglie non trova il suo gioco, mentre Cazzaniga e compagni continuano a restare concentrati (8-10, punto di Porro e poi 8-11, bordata di Cazzaniga). Proprio il capitano si porta al servizio e allunga ancora con un ace. Sull’8-12 Gioia i padroni di casa cercano di correre ai ripari con il timeout. La pausa serve e Grottaglie accorcia (11-13), ma i tarantini mandano in rete il servizio restituendo il cambio palla a Gioia (11-14) che prova di nuovo a prendere il largo (11-15, muro di Cazzaniga e poi 13-16, pallonetto di Gabriele). Grottaglie non ci sta e resta attaccato al set riuscendo ad agguantare il pareggio (17-17). Questa volta è coach Coronelli a chiamare il timeout.

Al ritorno in campo Gioia si riporta avanti (17-19, attacchi vincenti di Gabriele e Cazzaniga), ma Grottaglie è sempre lì (19-21, ancora Cazzaniga). Il capitano manda in rete il servizio (20-21), ma Grottaglie restituisce il favore mandando lunga la battuta (20-22). Gabriele porta i suoi a due punti dal set (21-23) e un fallo sotto rete vale il 21-24. Sul setpoint per i biancoazzurri Grottaglie chiama il secondo timeout del parziale, ma al ritorno in campo ci pensa Illuzzi, che alla fine sarà MVP dell’incontro, a chiudere con un vincente (21-25).

Secondo set. Gioia parte bene con Anselmo che mette a terra il primo punto sul servizio di Porro e si porta in vantaggio di un minibreak (1-3) complice il servizio out di Grottaglie e il successivo attacco in rete dei padroni di casa. La prima parte del set è comunque segnata da un sostanziale equilibrio (6-6). Ci pensa Cazzaniga a riportare i suoi avanti con due attacchi vincenti e, sul 7-9 per Gioia, Grottaglie chiama il timeout, ma nulla cambia con gli ospiti che si mantengono avanti (9-13) trascinati da un super Cazzaniga. Grottaglie non cede, ma Gioia è

determinato e concentrato l’11-16 porta la firma di Illuzzi). La bordata di Gabriele vale il 13-19 per Gioia che si mantiene avanti nonostante gli avversari provino a restare nel set (17-20 e timeout Gioia). Al ritorno in campo è ancora Grottaglie ad approfittare di qualche momento di incertezza dei biancoazzurri arrivando al 20-20. Si procede punto su punto (22-22). Il muro fuori sull’attacco di Cazzaniga porta Gioia a due punti dal set (22-23), ma una disattenzione successiva vale ancora il pareggio (23-23) con gli avversari che conquistano il primo set point (24-23). Cazzaniga, con un grande colpo, ristabilisce la parità (24-24) e porta il parziale ai vantaggi, ma sono ancora i padroni di casa a bucare il muro biancoazzurro e a salire 25-24. Coach Coronelli tenta il tutto per tutto con il timeout, ma al ritorno in campo è Grottaglie a chiudere con un ace (25-24).

Terzo set. Al ritorno in campo Gioia prova a ritrovarsi. I biancoazzurri firmano il primo punto. Come nel precedente parziale c’è sostanziale equilibrio all’inizio (3-3) con la NVG che ottiene e mantiene un break di vantaggio nelle fasi iniziali (6-8). L’ace di Cazzaniga porta i suoi avanti 7-10 e, ancora sul servizio del capitano, Gioia sale 7-11. Grottaglie chiama il timeout, ma è ancora la NVG a dettare il ritmo (8-13 e poi 10-16). Sul 10-17 Illuzzi manda in rete il servizio e il successivo attacco di Gabriele riporta sotto Grottaglie (12-17). Cazzaniga scuote i suoi (12-18) e l’attacco di Porro fa allungare ancora gli ospiti (12-19). Gabriele manda in rete la battuta ed è 13-19 con i padroni di casa che non cedono e sono autori di una straordinaria rimonta (19-19) con Gioia che spreca tutto il vantaggio, esattamente come nel secondo parziale. Coach Coronelli prova a richiamare i suoi con il timeout. Cazzaniga con un diagonale imprendibile segna il 20-21 e si porta in battuta. Il servizio mette in difficoltà gli avversari, ma non basta. Si procede appaiati (21-21). Sul servizio di Anselmo Gioia va a due punti dal parziale (21-23). Grottaglie chiama il timeout, ma Gioia non si lascia sorprendere e va al set point con il diagonale vincente di Lello Gabriele. il successivo attacco out dei padroni di casa vale il 21-25 per i biancoazzurri.

Quarto set. Il parziale si apre nel segno di Grottaglie che sale subito 2-0. Cazzaniga ottiene il primo cambio palla (2-1) e va al servizio. L’inizio è in equilibrio con Anselmo che con due ace firma prima il 3 pari e poi il 3-4 per Gioia, ma Grottaglie non molla e si riporta avanti (6-4). Si procede appaiati (6-6 e 8-8). I biancoazzurri provano ad allungare (8-11, attacco di Cazzaniga e poi 9-13, ancora il capitano). Gioia amministra il vantaggio (10-15 e 11-16). Grottaglie sembra accusare il colpo con Gioia che allunga a +7 (13-20, sempre Cazzaniga). Il capitano firma pure il punto numero 21. Gabriele manda in rete la battuta al salto (15-21) ma il sestetto gioiese non si disunisce (15-23). Per i padroni di casa non c’è più nulla da fare e Meleddu con un muro firma il 15-25 che chiude il derby.

