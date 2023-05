Volley B/M: Grottaglie, ultima di regular season con vista playoff

Vinta prima dell’ultimo rettilineo la corsa playoff è tempo di tornare in campo per il Volley Club Grottaglie. Sabato, alle ore 19:00, i granata affronteranno sul parquet amico del Pala Campitelli l’Olimpia SBV Galatina. Una sfida, quella alla formazione salentina, di spiccato interesse per la compagine grottagliese che concorre con il CUS Cagliari per lo status di testa di serie del girone della seconda fase.

Il Galatina non ha più nulla da chiedere alla sua stagione se non lo scalpo di una big, i biancoblù, matematicamente retrocessi in Serie C, proveranno a chiudere con una prova di orgoglio.

Ad introdurre la sfida è il totem Grottagliese, Alessandro Giosa: “La partita di domani sarà l’occasione per concludere nel migliore dei modi una Regular Season senz’altro storica. Aver portato Grottaglie a lottare per i playoff per l’A3 è un motivo d’orgoglio per tutta la società, dirigenti, staff tecnico e giocatori. Ora comincia di fatto un nuovo campionato dove le avversarie saranno tutte di alto livello e non ci sarà margine per sbagliare. Inutile fare pronostici ma la cosa certa è che faremo il massimo per raggiungere l’obiettivo più alto. Abbiamo già sconfitto squadre attrezzate per la promozione e nulla ci vieta di pensare in grande”.

La gara sarà diretta da Chiacchiaro e De Martino. Fischio d’inizio alle ore 19:00, botteghino aperto dalle 18:00, ingresso gratuito per ragazze e ragazzi under 18.

