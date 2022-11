Volley B/M: Grottaglie strapazza Pozzuoli, sesta vittoria di fila

Condividi su...

Non si ferma la cavalcata del Volley Club Grottaglie, i granata vincono ancora superando con un netto 3-0 (25-18; 25-20; 25-20) il Bava Rione Terra Pozzuoli, arrivato al Pala Campitelli da terza forza del campionato.

Una prova maiuscola di tutto il collettivo, autore della miglior prestazione stagionale. Pochissimi errori individuali e una cattiveria agonistica degna di un big match hanno visto il Grottaglie lasciare le briciole ad un avversario molto preparato, sempre a punti nelle cinque precedenti gare di campionato.

Straripante il Grottaglie: ricezione, ispirata da De Sarlo, ottima, che ha permesso a Balestra di armare sia i laterali che i centrali sempre nel migliore dei modi. Buonissima la prova di Ristani, Buccoliero e Di Felice semplicemente straripante il duo di centrali Antonazzo – Giosa, rimasti un rebus irrisolvibile per i loro colleghi aldilà della rete. In evidenza anche Luzzi, impiegato nelle situazioni di difesa, Bartuccio, sempre attento quando chiamato in causa ed Emanuele Semeraro, alla terza presenza stagionale. Prova maiuscola anche in battuta, dai nove metri il Grottaglie ha mandato in tilt la ricezione e la costruzione ospite, impedendo al Pozzuoli di prendere ritmo. Gara, tutto sommato, indirizzata sin dalle prime fasi e portata a casa esaltando il numerosissimo pubblico del Campitelli, assiepato di tifosi e tantissime famiglie.

Il commento di uno dei protagonisti dell’incontro, Davide Antonazzo: “Abbiamo vinto e convinto, credo sia stata da parte nostra la migliore partita di questo inizio di stagione. Abbiamo preso un bel ritmo ma le prossime gare saranno fondamentali per arrivare ancora in questa posizione di classifica agli scontri diretti che ci aspettano sul finire del girone di andata. Già sabato dobbiamo continuare a vincere, arriverà a Grottaglie una squadra reduce da una vittoria e affamata di punti, pertanto dobbiamo mettere in campo la stessa intensità vista oggi. Voglio ringraziare il pubblico per il favoloso sostegno che ci sta riservando, stanno contribuendo a questo ottimo periodo della squadra”.

Il Volley Club Grottaglie continua a condurre la classifica del Girone H, a punteggio pieno, in compagnia del Leverano. All’inseguimento del duo si issa il Gioia che con il punto conquistato contro il Galatone ha ottenuto la terza piazza solitaria. Per il Volley Club, sabato, nuovo appuntamento casalingo: i granata ospiteranno la Polisportiva Matese, penultima, a quota tre.

VOLLEY CLUB GROTTAGLIE – BAVA RIONE TERRA POZZUOLI 3-0 (25-18; 25-20; 25-20)

Volley Club Grottaglie: Antonazzo 9, Bartuccio 1, Balestra 4, Semeraro, Buccoliero 6, Di Felice 4, Giosa 8, Ristani 15, Luzzi (L), De Sarlo (L). A disposizione: Fiore, D’Amico, Poli. Allenatore: Spinosa – Azzaro.

Bava Rione Terra Pozzuoli: Mueck 2, Calabrese 13, Guancia 4, Di Santi 6, Fastoso 4, Lombardi, Treglia 1, Romano (L). A disposizione: Marrone, Sangiovanni, Barretta, Palumbo, Saggiomo, De Gregorio (L). Allenatore: Romano.