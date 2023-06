Volley B/M: Grottaglie, patron Quaranta illustra i progetti futuri

Mandata in archivio una stagione straordinaria è già tempo di scrivere nuove pagine di storia in casa Volley Club Grottaglie. Il 2023-2024 segnerà un importante traguardo per la società delle Città delle Ceramiche che celebrerà il proprio decennale.

Come di consueto è il patron Giuseppe Quaranta a fissare gli obiettivi futuri: “Ci aspetta una stagione importante, siamo chiamati amessere protagonisti su tutti i livelli. Il roster della prima squadra è quasi pronto e chiaramente punteremo a un altro campionato di vertice. La prossima Serie B sarà veramente competitiva, ma ci faremo trovare pronti. Nei prossimi giorni sveleremo chi farà parte della nuova squadra, ma posso anticipare che abbiamo messo a segno un paio di colpi di assoluto livello e ciò ci rende molto contenti. Abbiamo lavorato pensando sia al presente che al futuro, aggiungendo a un gruppo di giocatori esperti e di livello assoluto alcuni tra i migliori giovani in circolazione per garantire un costante ricambio generazionale. Parlando di futuro voglio sottolineare come si stia continuando a programmare anche in campo giovanile: la nostra squadra di Serie D è giovanissima, ma potrà dire la sua in campionato, stupiremo più di qualcuno. L’Under 19, malgrado sia composta da tanti ragazzi al primo anno nella categoria, può fare bene, mentre nelle categorie inferiori sarà fondamentale il lavoro dei tecnici per far crescere i tanti talenti più giovani“.

Il Patron Quaranta non si è solo soffermato sul futuro a breve termine della sua società, ha parlato in generale del momento del volley Jonico: “Siamo in un momento complicato, vero che la Prisma è in Superlega ma il resto del movimento, nel nostro territorio, non se la sta passando bene. Noi dobbiamo continuare a fare rete con le altre realtà vicine per garantire ai migliori talenti tarantini di trovare a Grottaglie una organizzazione forte per crescere e avere una vetrina a livelli più alti. Il cammino alla fase nazionale della nostra Under 17 e la presenza del nostro Matteo Spagnulo, unico tarantino nelle varie rappresentative, testimoniano che stiamo lavorando bene. La progettualità funziona come una maratona: bisogna riflettere e non andare fuori giri. Disputare una sola stagione a tutta birra per poi non costruire nulla, non ha assolutamente senso“.

