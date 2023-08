Volley B/M: Grottaglie, Argentino completa il reparto palleggiatori

Alessandro Argentino è un nuovo giocatore del Volley Club Grottaglie, un terzo ritorno in granata per il classe 1989, che affiancherà Pietro Luca Latorre nel reparto di regia della formazione pronta ad affrontare la prossima Serie B.

Argentino ha contribuito in modo decisivo alla promozione dei granata in Serie B, da palleggiatore titolare e vice capitano della squadra che vinse i playoff nella stagione 20-21. Dopo una stagione in Serie C alla Vibrotek, torna Argentino per mettere a disposizione la sua esperienza.

“Sono contento di tornare in una società che mi ha cresciuto pallavolisticamente, sarà il mio ottavo anno, conosco l’ambiente e i tifosi. Daró il mio contributo per cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Siamo pronti per iniziare a lavorare e scendere in campo”, dice Argentino.

“Avevamo necessità di trovare un profilo esperto per quello che è un ruolo fondamentale. Alessandro lo conosciamo benissimo e sappiamo cosa può dare, ci darà una grande mano in questa difficile stagione che affronteremo e sarà fondamentale per aiutare i più giovani nel loro processo di crescita”, dichiara il diesse Gianmarco Quaranta.

