Volley B/M: Grottaglie, Alex Di Castri completa il reparto opposti

Alessandro Di Castri è un nuovo giocatore del Volley Club Grottaglie. L’opposto, classe 2002, arriva in granata dopo l’esperienza di Mesagne con cui ha disputato lo scorso campionato di Serie B. Di Castri, in carriera, dopo essersi formato tra Ostuni e Altamura e aver indossato la maglia della Nazionale nelle categorie giovanili, ha giocato a Lucera in Serie B, a Pineto in Serie A3 e con la maglia azzurra del collettivo brindisino nella passata stagione.

Alto 198 cm, con un carnet offensivo di assoluto livello, completerà insieme a Roberto Cazzaniga il reparto opposti, completamente rinnovato in sede di mercato.

“Sono davvero contento che una società come il Volley Club Grottaglie mi abbia concesso questa grossa opportunità. Sono sicuro che faremo tante belle cose insieme non vedo l’ora di iniziare in palestra con i miei nuovi compagni, il coach Giosa e tutto lo staff. Vi aspetto tutti in palestra per tifare questa nuova avventura”, le prime parole di Di Castri.

“Alex è un ragazzo di grande prospettiva, siamo contenti di accoglierlo a Grottaglie perché siamo certi darà un contributo importante. Il nostro gruppo è molto eterogeneo: abbiamo veterani e giovani estremamente forti, l’ideale per crescere tutti insieme”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp