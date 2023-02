Volley B/M: Galatone infila la decima vittoria consecutiva

Il girone H di serie B di volley maschile riprende il suo cammino dopo la pausa di gennaio. L’Allianz Colazzo Galatone ha battuto 3-1 in casa la Polisportiva Matese conquistando la decima vittoria di fila.

I ragazzi di mister Cavalera confermano lo stato di grazia che vivono in questo campionato e dopo 14 giornate occupano solitari il terzo posto in classifica a 34 punti alle spalle della capolista Leverano (40) e del Grottaglie (36), inseguiti in quarta posizione dal Gioia del Colle (33).

Domenica a Galatina è arrivata la Polisportiva Matese, ultima in classifica. I biancoverdi hanno conquistato il primo set con ampio margine di vantaggio (25-15) facendosi però raggiungere nel secondo (22-25). La partita si è chiusa nel terzo e quarto set, entrambi vinti dai biancoverdi (25-22 e 25-16).

Accantonata la pratica Matese, il Galatone pensa adesso alla prossima sfida. Sabato 11 febbraio l’Allianz Colazzo se la vedrà in trasferta contro la capolista Leverano in quello che si preannuncia essere il big-match della 15esima giornata. Il derbissimo salentino tra due delle migliori squadre del torneo si giocherà alle 19 a Leverano al palasport di via 2 Giugno.

Allianz Colazzo Galatone-Polisportiva Matese 3-1 (25-15; 22-25; 25-22; 25-16)

Allianz Colazzo Galatone: Latorre 1, De Filippis, Zanettin 5, Musardo 15, Garofalo 2, Barone (L), Russo 21, Calò, Schiattino, Papa 13, Gravili (L), Lentini 4, Carrozzini 10; allenatore Cavalera.

Polisportiva Matese: Raffaele (L), Minichiello, Citro 4, Conte 8, Occhibove (L), D’Amicis 2, Orsini, Conte, Massaro (L), Miselli, Mugnolo 12, Simolo 1, Boiano 3, De Martino, Facchetti 18; allenatore Scappaticcio.

