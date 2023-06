Volley B/M: Galatone chiude la stagione con una vittoria

Una vittoria “inutile” ai fini della classifica, ma una festa dello sport davanti al proprio pubblico al termine di una stagione emozionante e indimenticabile.

Così l’Allianz Colazzo Galatone domenica sera ha chiuso il campionato al palasport di Galatina, battendo 3-1 i messinesi del Volley Letojanni (i set: (25-15; 20-25; 25-15; 27-25). Una partita, si diceva, in cui in palio non c’era nulla per le due squadre in campo poiché di quel girone a conquistare la promozione in Serie A3 è stato il Cus Cagliari nei giorni scorsi.

I biancoverdi hanno però onorato il match al termine di un campionato dei record ormai entrato nella storia dello sport galatonese, seppur con l’amarezza finale di non aver centrato la promozione. L’anno prossimo si riparte dunque dalla serie B.

«Abbiamo concluso questa esaltante stagione con una vittoria, purtroppo inutile per i playoff – dichiara a fine gara il presidente dell’Allianz Colazzo Galatone Giuseppe Giuri –, ma era importante dare un segnale. A inizio campionato avevamo l’obiettivo di raggiungere i playoff e ci siamo arrivati da primi in classifica. Gli spareggi purtroppo sono campionati a parte dove influiscono tanti fattori e regole. Da primi in classifica abbiam dovuto affrontare due trasferte consecutive in pochi giorni. Ma a parte tutto questo siamo soddisfatti. Questa società è nata appena cinque anni fa, l’anno scorso ci siamo salvati e adesso siamo qui a commentare una promozione sfiorata in serie A dopo aver dominato un girone composto da squadre fortissime e attrezzate».

Per la società è arrivato così il tempo dei ringraziamenti ma, soprattutto, di programmare il futuro. «Giusto qualche giorno di relax – prosegue il presidente Giuri – e ripartiremo subito senza fermarci. Ringrazio a nome della dirigenza tutti i nostri collaboratori, staff, squadra, fisioterapisti. Dietro le quinte di questo fantastico “giocattolo” c’è un’incredibile mole di lavoro svolto da tante persone. Grazie, infine, al nostro grandissimo pubblico e alla Curva Sud. Anche oggi, nonostante la partita fosse inutile ai fini della classifica, è stata vicina alla squadra».

Tabellino

Allianz Colazzo Galatone – Volley Letojanni 3-1 (25-15; 20-25; 25-15; 27-25)

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp