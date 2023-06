Volley B/M: Con Massanzago, Turi chiude stagione straordinaria

Con la promozione in A3 dell’ Imballplast Arno, vittoriosa per 3-0 sul campo del BTM&Lametris Massanzago (PD), sabato 3 giugno il Palazzetto dello Sport di via Cisterna ospiterà l’ultima giornata della terza fase dei play off con i biancoazzurri che ricevono la formazione veneta.

Entrambe ferme a zero punti si contenderanno il secondo posto “platonico” nel girone. Capitan Scio e compagni vogliono chiudere al meglio la grande stagione che li ha visti protagonisti con la vittoria della regular season, contro ogni pronostico, congedandosi dai propri tifosi con un successo.

Le due squadre si ritroveranno in campo dopo lo scorso 17 maggio con il Turi vincente per 3-1 contro Massanzago nell’esordio play off per l’A3 della prima fase.

L’ultimo match dell’anno sarà diretto da Giulio Bolici (Siena) e Katia Domenica Forte (Pisa); fischio d’inizio per le ore 18:00.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp