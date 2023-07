Volley B/M: Club Grottaglie, Pietro Luca Latorre nuovo regista

Pietro Luca Latorre è un nuovo giocatore del Volley Club Grottaglie. Il palleggiatore, classe 1994, arriva nella Città delle Ceramiche dopo l’esperienza all’Allianz Galatone, avversario diretto del Volley Club nella passata stagione.

In carriera, Latorre ha disputato quattro campionati di Serie A e cinque di Serie B contribuendo a mantenere le proprie squadre ai vertici di categoria. Latorre, 183 cm, ha anche conquistato una promozione in Serie A3, nel 2021, con la maglia di Casarano.

Le prime parole di Pietro Luca Latorre da giocatore del Volley Club Grottaglie: “Sono davvero felice di poter vestire la maglia di Grottaglie perché arrivo in una piazza che nel corso degli anni si è ritagliata un posto importante nel volley tarantino e pugliese. Per questo, voglio ringraziare tutto il sodalizio del Volley Club per avermi incluso nel progetto per la prossima stagione sportiva. Sin dai primi scambi di parole con il patron Quaranta e il direttore generale Mimmo Lenti c’è stata una sintonia di intenti. Vogliamo giocare una pallavolo di alto livello per poter centrare ancora una volta i playoff e poi sognare in grande. Lavorando duro in palestra e credendoci su ogni pallone potremo ambire a risultati importanti. Sono impaziente di lavorare con i miei nuovi compagni, darò il massimo ogni giorno”.

Ad accogliere il nuovo arrivato è patron Giuseppe Quaranta: “Siamo felicissimi, Pietro Luca non è solo un giocatore di assoluto livello, ma anche un bravissimo ragazzo che si è da subito calato nella nostra realtà con positività. Sono certo rappresenterà un valore aggiunto in vista di un campionato che si prospetta, come sempre, iper competitivo”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp