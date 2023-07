Volley B/M: Club Grottaglie, Luca Susco completa il reparto liberi

Nella passata stagione Luca, nativo di Taranto, ha difeso i colori della NVG Joivolley, giunta terza in campionato proprio alle spalle del Volley Club Grottaglie. Nella sua esperienza giovanile Susco ha condiviso il proprio cammino con un altro libero passato per la Città delle Ceramiche, Davide Luzzi, dal quale erediterà il posto in squadra.

Giocare a Grottaglie quest’anno sarà una grande opportunità per migliorarmi. Per me si tratta della prima squadra del territorio di cui vestirò la maglia da quando a tredici anni giocavo nella squadra del mio paese, prima di andare alla Materdomini. Ringrazio il presidente e tutto lo staff per l’opportunità che mi stanno dando di potermi unire ad un roster che ha visto dei risultati sempre più grandi anno dopo anno, con la speranza che possa dare una mano in questo processo. Non vedo l’ora di poter giocare davanti ad un pubblico che, visto da avversario, ha sempre avuto un calore speciale

