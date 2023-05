Volley B/M: Club Grottaglie, la caccia alla Serie A è aperta

Al ballo di fine anno il Volley Club Grottaglie arriva da debuttante in società. Partirà dal parquet amico del Pala Campitelli la prima storica corsa playoff della società della Città delle Ceramiche, impegnata nella seconda fase della post season per la conquista di un posto tra le partecipanti del prossimo campionato di Serie A3.

Il Volley Club, protagonista del Gruppo 3 in compagnia del CUS Cagliari e del Raffaele Lamezia, affronterà a domicilio, mercoledì 17 alle ore 18:30, la formazione calabrese. Una gara da vincere ad ogni costo: nel primo incontro del gironcino, che si svilupperà su tre partite di sola andata, il blitz esterno del Cagliari in Calabria costringe Fiore e compagni a fare bottino pieno contro il Lamezia per andare a giocarsi il passaggio alla fase finale sull’Isola.

Ad introdurre i temi della sfida è Coach Cosimo Spinosa, tecnico del Volley Club: “Ci dobbiamo godere questo viaggio, abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui e dobbiamo essere bravi a gestire la pressione. La stagione è stata ottima e vogliamo regalare una serata importante al nostro pubblico. Chiaramente servirà tanta testa per gestire i momenti della gara che ci presenta dall’altro lato della rete una formazione avversaria preparata e arrabbiata, volenterosa di giocarsi le ultime chance rimaste. Chiedo a tutta Grottaglie di sostenerci in massa, questo playoff è un traguardo storico per la città e vogliamo onorarlo al massimo insieme a loro”.

La gara sarà diretta da Paris e De Luca. Fischio d’inizio alle ore 18:30, botteghino aperto dalle 17:30, ingresso gratuito per ragazze e ragazzi under 18 e per i tifosi in possesso di abbonamento valido per la stagione sportiva 2022-2023.

