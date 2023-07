Volley B/M: Club Grottaglie e De Sarlo ancora insieme

Una piacevole tradizione estiva vede il Volley Club Grottaglie e il libero Francesco De Sarlo rinnovare i propri intenti e continuare insieme la scalata ai vertici del grande Volley. Non farà eccezione la stagione 2023-2024, nella quale De Sarlo difenderà i colori della società della Città delle Ceramiche per la settima stagione consecutiva.

Un sodalizio iniziato nel lontano 2016 che ha visto la società del Patron Quaranta e il libero originario di Torricella scalare insieme la Serie C, conquistare la Serie B e arrivare, per la prima volta, ai playoff per la Serie A3. De Sarlo nel frattempo è cresciuto insieme alla società, imponendosi come il recordman di presenze della società grottagliese.

Il saluto di De Sarlo: “ Vorrei ringraziare tutta la dirigenza e lo staff del Volley Club Grottaglie per avermi dato nuovamente la possibilità di far parte di questa grande realtà. Ci tenevo tanto a continuare questo percorso, soprattutto dopo il risultato dell’anno scorso che ci ha lasciato con l’amaro in bocca. Non vedo l’ora di ritornare al Pala Campitelli e sentire il caloroso pubblico fare il tifo per noi ”.