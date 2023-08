Volley B/M: Club Grottaglie conferma il suo staff tecnico

Pasquale Azzaro, Raffaelel Cavallo ed Ezio Meledandri comporranno lo staff tecnico della prima squadra, insieme a coach Alessandro Giosa.

Pasquale Azzaro ricoprirà il ruolo di Vice Allenatore. Una figura che tutti hanno imparato a conoscere ed apprezzare, in società da tantissimi anni. Con una promozione in Serie C nel palmares.

Raffaele Cavallo continuerà ad occuparsi della preparazione atletica del gruppo. Il lavoro di Raffaele è stato e sarà fondamentale per performare al meglio in campo, in vista di una stagione lunghissima.

Ezio Meledandri, al secondo anno nel nostro gruppo, sarà lo scoutman. Numeri, percentuali, spunti tattici, il suo contributo è stato da subito prezioso e fondamentale e sappiamo che aiuterà ancor di più la crescita individuale e di squadra di tutti i nostri giocatori.

Le prime parole dei “tre moschettieri” granata:

Azzaro: “Iniziare una nuova stagione è sempre emozionante, ci troveremo un gruppo forte e profondamente rinnovato. Mi aspetto tanto, abbiamo acquistato giocatori di assoluto calibro, tenuto i punti fermi della rosa e inserendo elementi di caratura massima. Lavoreremo con ragazzi pronti e con giovani da far definitivamente esplodere, come nella filosofia del club. Siamo pronti. Ringrazio la società per la fiducia e Alessandro per la collaborazione che in questi anni sta portando risultati importanti per tutti noi”.

Cavallo: “Il mio lavoro sarà finalizzato, come sempre, a far rendere al meglio tutto il gruppo nel corso della stagione. Abbiamo stilato un calendario di lavoro fitto e propedeutico per l’ottenimento dei risultati prefissati dalla società. La parte iniziale del lavoro, quella molto dura, sulla sabbia ci darà benefici importanti sul lungo termine, così come avvenuto lo scorso anno. Siamo tutti impazienti di cominciare a lavorare e ritrovare le sensazioni speciali che dà l’allenamento”.

Meledandri: “C’è grande voglia di iniziare, il mio lavoro sarà a sostegno dello sviluppo tecnico e tattico di tutta la rosa. Ho studiato il gruppo e so che ci sono ampie potenzialità per sviluppare al massimo tutte le capacità dei nostri giocatori. Nel nostro sport quello di analisi dei dati delle gare e degli allenamenti è un lavoro che certamente porta grandi benefici e bisogna creare un clima di grande collaborazione con il gruppo affinché lo si possa studiare al meglio. A Grottaglie mi sono sentito subito a casa e sono come tutti impaziente di iniziare a lavorare con la squadra per puntare a bissare la scorsa straordinaria stagione”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp