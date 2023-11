Volley B/M: Club Grottaglie chiede strada a Matera per l’allungo

Dopo aver espugnato Gioia Del Colle, per il Volley Club Grottaglie è il momento di riabbracciare i propri tifosi. Domenica 12 novembre, i granata affronteranno l’insidiosa Matervolley tra le mura amiche del Pala Campitelli.

La formazione ospite, una delle più giovani dell’intero campionato, vanta tra le proprie fila alcuni dei più importanti talenti italiani, molti dei quali nel giro delle nazionali giovanili azzurre con importanti traguardi raggiunti nella loro categoria di riferimento.

Grottaglie, dal canto suo, deve vincere per cercare l’allungo in un turno che mette tutte le squadre di alta classifica contro formazioni alla portata non è possibile perdere punti per arrivare al big match di Galatone della prossima settimana ancora in testa alla classifica.

Attenzione ai massimi livelli dunque, anche rifacendosi alla cabala: l’ultimo precedente al Campitelli, infatti, sorrise agli ospiti che vinsero in super rimonta da 2-0 a 2-3 nel 21-22.

La gara sarà diretta da Sposato e Vitola, ingresso al Pala Campitelli dalle 17:30 con abbonamento o ticket all’ingresso. Fischio di inizio alle ore 18:30.

