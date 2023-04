Volley B/M: Club Grottaglie, a Leverano la sfida dell’anno

Cresce l’attesa per la sfida decisiva tra la BCC Leverano e Volley Club Grottaglie. Il match, che si terrà domani alle 18:30 presso il palazzetto dello sport di Leverano, è uno dei più importanti del Girone H del campionato di Serie B di Volley maschile, essendo uno spareggio decisivo per la corsa playoff. A tre gare dal termine della regular season le due squadre si trovano attualmente appaiate in classifica a quota 57, con il Volley Club Grottaglie davanti ai gialloblù grazie al migliore quoziente set.

L’ allenatore del Volley Club Grottaglie, Cosimo Spinosa, ha introdotto la gara: “Siamo pronti per questa sfida affascinante e difficile. Siamo consapevoli che non sarà facile, ma consci di poter capovolgere il risultato dell’andata. Le parole chiavi di questa partita: gruppo e determinazione! Insomma, giocare ogni pallone come fosse il più importante della partita”.

La sfida di domani sera si preannuncia dunque avvincente e spettacolare, con entrambe le squadre che daranno il massimo per raggiungere il loro obiettivo. Il pubblico attende uno spettacolo emozionante e appassionante, da vivere con il fiato sospeso fino all’ultimo punto. La gara, diretta da Peccia e D’Argenio, sarà trasmessa sul canale Youtube del Volley Club Grottaglie a partire dalle 18:25.

