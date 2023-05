Volley B/M: Civita Castellana in A3, ma Turi sogna ancora

Nella finalissima della prima fase play off tra il JVC Civita Castellana e la compagine turese sono i padroni di casa laziali ad aggiudicarsi il match ed a raggiungere la serie A3.

Complimenti all’Ecosantagata che meritatamente centra l’obiettivo promozione vincendo il match grazie ad una maggior efficienza in attacco e a muro; per il Turi una prestazione al di sotto delle ultime uscite sulla quale pesa il doppio impegno disputato in meno di 72 ore – mercoledì si era in campo a duellare con Massanzago – contro una squadra forte e che ha avuto l’intera settimana per prepararsi.

Nulla è perduto però perchè l’aver vinto la regular season dà un’altra chance all’ Arrè Formaggi che approda alla terza fase play off che assegnerà l’ultimo pass per il salto di categoria. Nel girone a 3 i biancoazzurri affronteranno sabato 27 maggio a Castelfranco di Sotto (Pisa) l’Arno Volley 1967, che ha battuto Molfetta vincendo il girone delle seconde, mentre sabato 3 giugno nuovamente Massanzago (PD) a Turi. Gli orari verranno ufficializzati nelle prossime ore.

Biancoazzurri senza Taccone, per lui stagione finita nel pre gara di Loreto per uno strappo muscolare al polpaccio, che si schierano con Manginelli in regia e Matheus opposto, Scio e Incampo laterali, Ruggiero e Furio centrali, Dammacco libero. Per i padroni di casa Cordano al palleggio e Petri opposto, Della Rosa e Genna in banda, Simoni e Consalvo al centro, Andreini libero.

Dopo il minuto di raccoglimento, disposto dalla FIPAV su richiesta del CONI nel ricordo delle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, i rossoblu di casa partono subito bene mentre Manginelli e soci sono contratti e più fallosi del solito, costretti a cedere 25-22 il primo parziale.

Nel secondo set L’Arrè Formaggi parte meglio facendo l’andatura sino all’11-13 di Matheus. Dalla serie di break e controbreak gli ospiti non riescono a capitalizzare vanificando con i diversi errori al servizio ed in attacco il tutto. Così il Civita, bene a muro e difesa e più preciso, conquista anche il secondo set per 25-21.

Si gioca il tutto per tutto la squadra di mister Castellaneta raschiando dal fondo del barile le ultime energie fisiche e mentali. Crescono le percentuali in attacco (50%), diminuiscono gli errori ed il set diventa equilibratissimo con le due squadre che restano appaiate. I biancoazzurri con l’ace di Incampo si guadagnano un primo set point sul 23-24 ma nella diatriba dei vantaggi, i biancoazzurri sprecano un’ altra palla per riaprire la contesa, sono i padroni di casa a chiudere 29-27 staccando il pass per l’A3 e dando inizio ai festeggiamenti con i tanti tifosi accorsi sugli spalti.

ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)-ARRÈ FORMAGGI TURI (BA) 3-0 (25-22/ 25-21/ 29-27)

ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA: Simoni 10, Genna 14, Cordano 1, Moroni n.e., Andreini (L), Petri 13, Mezzanotte (L) n.e., Rus n.e., Bazzaro n.e., Della Rosa 5, Gemma, Scopetti, Consalvo 6, Antonini 1. Allenatore: C. Gargagli. note: battute sbagliate 10, ace 3, muri vincenti 11, ricezione 54% (19%perfette), attacco 42%.

ARRE’ FORMAGGI TURI: Matheus 11, Taccone n.e., Dammacco (L), Atene n.e., Scio 8, Furio 6, Cassano, Primavera 2, Ventrella 1, Ruggiero 8, Manginelli 1, Di Masi (L), Incampo 12. Allenatore: L. Castellaneta. note: battute sbagliate 15, ace 6, muri vincenti 8, ricezione 57% (13%perfette), attacco 36%.

Arbitri: Filippo Erman (Napoli) e Daniela Benedetto Tiz (Udine).

Durata set: 26’; 27’; 31’.

