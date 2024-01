Volley B/M, anche Turi si arrende alla capolista Grottaglie

Il primo impegno del 2024 si apre con una sconfitta per il Turi di mister Spinelli che deve arrendersi, così come tutte le altre avversarie del Girone H, alla forza della capolista Volley Club Grottaglie, esce dal parquet di via Cisterna con l’undicesima vittoria in altrettante gare.

Capitan Scio e compagni provano a lottare e impensierire la compagine grottagliese per due terzi di gara, ma poi devono arrendersi nei momenti clou al maggior tasso tecnico, al maggior cinismo e precisione della formazione di Giosa trascinata soprattutto da Fiore, top scorer e mvp dell’incontro.

Dalla parte dei biancoazzurri i numeri della ricezione mentre sono gli ospiti a prevalere nei fondamentali del servizio (3 vs 6), del muro (1-8) ed in attacco.

Mister Spinelli per la prima dell’anno recupera in extremis l’influenzato Manginelli che fa coppia con l’acciaccato Fortunato in diagonale, capitan Scio e Lomurno in banda, Taccone e Furio al centro, Dammacco libero; il duo Giosa-Azzaro schiera Latorre al palleggio e Cazzaniga opposto, Fiore e Alabrese laterali, lo stesso Giosa con Antonazzo coppia al centro, De Sarlo libero.

Si parte con un minuto di raccoglimento disposto dalla FIPAV in memoria di Gianfranco Briani, segretario generale della Federazione per diversi anni.

Due attacchi di Fiore (5-6) e (5-7) per il primo break dell’incontro. Il Turi, dentro Romano per Fortunato, cerca di colmare il gap ma qualche errore di troppo condiziona la risalita, 13-17. Il Volley Club tira dritto senza distrazioni e chiude 18-25 con Giosa dal centro.

Cazzaniga ci prova ad inizio secondo set (1-4) ma poco dopo Lomurno stoppa lo stesso opposto sul 5-5. Scio mette la doppia freccia sul 9-7 con i suoi che lottano ma qualche errore li penalizza. Ne nasce una fase ad altalena sino al 19-19 sancito dai nove metri da Manginelli. Attacco out e il muro ospite portano il Grottaglie sul 19-22 prima che Cazzaniga realizzi il 21-25 con un mani e fuori.

Si lotta solo nelle prime fasi del terzo parziale prima che Fiore si carichi i suoi allungandoli sull’ 8-11. Latorre e soci spingono facendo prevalere il maggior tasso tecnico con un ‘Arrè Formaggi che si spegne definitivamente mollando mentalmente nonostante i cambi effettuati dalla panchina. Ci pensa Antonazzo da centro a chiudere i giochi con la firma del 14-25.

Sabato ultimo turno del girone d’andata con un “classico” pugliese, il derby di Puglia con la Pallavolo Molfetta che andrà in scena al Pala Poli alle 18.

ARRÈ FORMAGGI TURI (BA)-VOLLEY CLUB GROTTAGLIE (TA) 0-3 (18-25/ 21-25/ 14-25)

ARRE’ FORMAGGI TURI: Cassano, Portoghese n.e., Basile (L) n.e., Lomurno 13, Taccone 3, Dammacco (L), Fortunato 2, Scio 8, Furio 7, Milillo, Petronella, Manginelli 2, Romano. Allenatore: G. Spinelli. Note: battute sbagliate 8, ace 3, muri vincenti 1, ricezione 56% (29%perfette), attacco 35%

VOLLEY CLUB GROTTAGLIE: Fiore 16, Antonazzo 8, Di Castri 1, Lamendola, Latorre 5, Alabrese 6, Caiaffa n.e., De Sarlo (L), Di Felice n.e., Cazzaniga 16, Susco (L) n.e., Giosa 5, Argentino n.e., Spagnulo n.e.. Allenatore: A. Giosa. Note: battute sbagliate 12, ace 6, muri vincenti 8, ricezione 46% (24%perfette), attacco 48%.

Arbitri: Francesco Esposito (Napoli) e Vincenzo D’Alise (Napoli).

Durata set: 22’; 25’; 22’.

